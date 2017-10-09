بالفيديو.. فتاة تتسبب في كارثة لإشعالها لعبة نارية
تداول رواد ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ، صادم لفتاة روسية تتسبب في كارثة أثناء محاولتها إشعال صاروخ ألعاب نارية، من نافذة منزلها.
ولم تستطع الفتاة إطلاق الصاروخ بطريقة صحيحة ليستقر ويشتعل على النافذة متسببا في خروج النيران والأدخنة، التي أمسكت بالستارة وأحرقتها، وسط ضحكات وسخرية زميلاتها منها.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 35244 ] نشر منذ 5 دقائق
هذي نفس حكاية قيادة المرأه للسياره عندنا ,, يا سبحان الله ,,
,, اللي مايعرف يتصرف في الشيء ، ليش يتعبث فيه ؟؟