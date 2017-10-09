بالفيديو.. فتاة تتسبب في كارثة لإشعالها لعبة نارية

موسكو(صدى):

تداول رواد ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ، صادم لفتاة روسية تتسبب في كارثة أثناء محاولتها إشعال صاروخ ألعاب نارية، من نافذة منزلها.

ولم تستطع الفتاة إطلاق الصاروخ بطريقة صحيحة ليستقر ويشتعل على النافذة متسببا في خروج النيران والأدخنة، التي أمسكت بالستارة وأحرقتها، وسط ضحكات وسخرية زميلاتها منها.