” الداخلية ” تبث فيديو يكشف تفاصيل حادث الحرس الملكي بجدة.. وصورة المتهم

نايف السالم(صدى):

بثت وزارة الداخلية مقطع فيديو، يكشف تفاصيل الاعتداء الإرهابي على نقطة الحراسة الخارجية للبوابة الجنوبية لقصر السلام.

وصرح المتحدث الأمني بوزارة الداخلية، إنه عند الساعة 3.25 دقيقة فجر السبت، تعرض نقطة حراسة خارجية، تابعة للحرس الملكي، المتواجدة عند البوابة الغربية لقصر السلام في مدينة جدة، لإطلاق نار من شخص يترجل من سيارة هيونداي.

وأوضح أن رجال الحرس الملكي تعاملوا على الفور مع الحادث، مما نتج عنه مقتله في نفس مكانه في الحال، كما استشهد وكيل رقيب حماد بن علي المطيري، وجندي أول عبدالله بن فيصل السبيعي.

كما نشرت وزارة الداخلية أيضا صورة على حسابها الرسمي بـ ” تويتر ” ، للمتروط في إطلاق النار على الحرس الملكي، ويدعي ” منصور حسن علي آل فهيد العامري ” ، سعودي الجنسية.

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