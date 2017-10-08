” الداخلية ” تبث فيديو يكشف تفاصيل حادث الحرس الملكي بجدة.. وصورة المتهم
بثت وزارة الداخلية مقطع فيديو، يكشف تفاصيل الاعتداء الإرهابي على نقطة الحراسة الخارجية للبوابة الجنوبية لقصر السلام.
وصرح المتحدث الأمني بوزارة الداخلية، إنه عند الساعة 3.25 دقيقة فجر السبت، تعرض نقطة حراسة خارجية، تابعة للحرس الملكي، المتواجدة عند البوابة الغربية لقصر السلام في مدينة جدة، لإطلاق نار من شخص يترجل من سيارة هيونداي.
وأوضح أن رجال الحرس الملكي تعاملوا على الفور مع الحادث، مما نتج عنه مقتله في نفس مكانه في الحال، كما استشهد وكيل رقيب حماد بن علي المطيري، وجندي أول عبدالله بن فيصل السبيعي.
كما نشرت وزارة الداخلية أيضا صورة على حسابها الرسمي بـ ” تويتر ” ، للمتروط في إطلاق النار على الحرس الملكي، ويدعي ” منصور حسن علي آل فهيد العامري ” ، سعودي الجنسية.
إقرأ أيضا:
فيديو | تفاصيل مرئيّة من الاعتداء الإرهابي على نقطة الحراسة الخارجية للبوابة الجنوبية لقصر السلام بـ #جدة. #الإخبارية #عاجل pic.twitter.com/kMv0pWAUVr
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) October 8, 2017
ابو محمد[ عدد التعليقات: 35198 ] نشر منذ 1 ساعة
الى جهنم ، بإذن الله ,,
ابو محمد[ عدد التعليقات: 35198 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يرحم الشهداء ويحسن عزاء اهاليهما ، ويشفي المصابين عاجلاً غير آجل ,, آمين ,,
ابو عمار[ عدد التعليقات: 13385 ] نشر منذ 1 ساعة
حسبي الله عليهم
الواقع[ عدد التعليقات: 5300 ] نشر منذ 52 دقيقة
شكله من سلق حكومة قطر
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 5013 ] نشر منذ 30 دقيقة
لاحول ولا قوة إلا بالله . حسبي الله علاهم .
عبدالله[ عدد التعليقات: 31 ] نشر منذ 23 دقيقة
اللهم ارحم شهدائنا الابطال