تفاصيل جديدة بشأن الاعتداء الإرهابي على الحرس الملكي في جدة

نايف السالم(صدى):

كشف شهود عيان، عن تفاصيل جديدة، بشأن الاعتداء الإرهابي على نقطة للحرس الملكي بالقرب من قصر السلام في جدة؛ موضحين أن تحركات رجال الأمن كانت سريعة، إذ اتخذوا مواقع المواجهة على الفور وحاولوا الحفاظ على حياة المعتدي بمطالبته بتسليم نفسه.

وأكد محمد الشهري أن المعتدي رفض تسليم نفسه، واستمر في إطلاق وابل الرصاص من سلاحه، مستهدفا رجال الأمن ومحاولا إيقاع أكبر قدر من الضحايا، لكن القوة الأمنية نجحت في مواجهته ليتم الرد عليه والإجهاز عليه، وفقا لصحيفة عكاظ.

وأضاف عبدالحكيم الذبياني، أن القتيل ” شاب يرتدي قميصا أسود وكاشف الرأس “.