تفاصيل جديدة بشأن الاعتداء الإرهابي على الحرس الملكي في جدة
كشف شهود عيان، عن تفاصيل جديدة، بشأن الاعتداء الإرهابي على نقطة للحرس الملكي بالقرب من قصر السلام في جدة؛ موضحين أن تحركات رجال الأمن كانت سريعة، إذ اتخذوا مواقع المواجهة على الفور وحاولوا الحفاظ على حياة المعتدي بمطالبته بتسليم نفسه.
وأكد محمد الشهري أن المعتدي رفض تسليم نفسه، واستمر في إطلاق وابل الرصاص من سلاحه، مستهدفا رجال الأمن ومحاولا إيقاع أكبر قدر من الضحايا، لكن القوة الأمنية نجحت في مواجهته ليتم الرد عليه والإجهاز عليه، وفقا لصحيفة عكاظ.
وأضاف عبدالحكيم الذبياني، أن القتيل ” شاب يرتدي قميصا أسود وكاشف الرأس “.
ابو عمار[ عدد التعليقات: 13377 ] نشر منذ 41 دقيقة
مما لا شك فيه ان كل نفس لها يوم محدد من قبل الخالق ولا اعتراض عليه ولكن كان بودي ان يكون رجل الامن اكثر حرص ونباهه مما هو حاصل الان وموضوع الطيبه والتعامل بلطف مع هؤلاء يجب ان ينتهي كما يجب ان يكون لدى رجال الامن متارس حمايه خرسانيه يكون رجل الامن خلف هذه الخرسانه واذا لاحظ اي حركه غريبه يبادر الى اطلاق النار على المجرم بدون تردد من اجل حماية انفسهم وبالتالي حماية المنشاءه التي هم يحرسونها .
نسأل الله لشهداء الرحمه والهم ذويهم الصبر والسلوان
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 1196 ] نشر منذ 16 دقيقة
الله لا يردة