سارة سلامة: لا أرفض الإغراء ولكن بشروط

أماني الغامدي(صدى):

قالت الفنانة المصرية سارة سلامة ، خلال تصريحات صجفية ، أنها تختار أدوارها التمثيلية بعناية شديدة .

وأستطردت قائلة ، لا أسعى لتقديم الإغراء، لكنني لا أرفضه إذا كان يعتمد على الأداء التمثيلي، ويكون جزءاً من الدور الذي أقدمه.

وعن مساعدة والدها الفنان أحمد سلامة لها صرحت سارة ، تعلمت من والدي الكثير، وأستعين برأيه أحيانًا في اختيار أدواري، ومنذ اليوم الأول لي في عالم الفن، لم يتغير اهتمامي بأهمية السيناريو والهدف من الدور، الذي أقدمه، لكن الاختلاف أصبح في عدم تكرار شخصية سبق أن قدمتها، فلا أريد أن أكون بنفس الشكل الذي كنت عليه في بدايتي، لا تليفزيونيًا ولا سينمائيًا.