جوازات الشرقية تكشف حقيقة عبور سيارة تقودها امرأة منفذ الرقعي

نايف السالم(صدى):

كشفت المتحدث الرسمي لجوازات المنطقة الشرقية العقيد معلا العتيبي، حقيقة ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول عبور سيدة منفذ الرقعي وهي تقود السيارة، وأنها أول امرأة تعبر المنفذ بسيارتها.

وأكد العتيبي أن جوازات المنفذ لم ترصد وصول أو مغادرة أي مركبة تقودها امرأة، وفقا لصحيفة عكاظ.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد تناقلت تغريدة نشرت على حساب شخص منسوب لشخص يدعى فهد الشريف، تضمنت صورة يظهر فيها مع سيدة خلف مقود السيارة قال إنها والدته، وإنها أول من عبرت منفذ الرقعي وهي تقود السيارة، شاكراً رجال الأمن بحسب تغريدته.

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