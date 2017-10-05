جوازات الشرقية تكشف حقيقة عبور سيارة تقودها امرأة منفذ الرقعي
كشفت المتحدث الرسمي لجوازات المنطقة الشرقية العقيد معلا العتيبي، حقيقة ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول عبور سيدة منفذ الرقعي وهي تقود السيارة، وأنها أول امرأة تعبر المنفذ بسيارتها.
وأكد العتيبي أن جوازات المنفذ لم ترصد وصول أو مغادرة أي مركبة تقودها امرأة، وفقا لصحيفة عكاظ.
وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد تناقلت تغريدة نشرت على حساب شخص منسوب لشخص يدعى فهد الشريف، تضمنت صورة يظهر فيها مع سيدة خلف مقود السيارة قال إنها والدته، وإنها أول من عبرت منفذ الرقعي وهي تقود السيارة، شاكراً رجال الأمن بحسب تغريدته.
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الجمارك تكشف حقيقة عبور مواطنة منفذ حدودي بسيارتها
,ااالسحاب؛[ عدد التعليقات: 1536 ] نشر منذ 5 ساعات
عبور السيارات المنافذ من اختصاص الجمارك وليس الجوازات -الجوازات تختص بعبور الافراد- والجمارك نفت ذلك من امس-للمعلوميه فقط-
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 1155 ] نشر منذ 5 ساعات
طلعت شذوب انت وخشتك ذي
يعني مسفط في برحة ومصور العجيز وتهلس علينا
كبرت الكشرة والخشة من الهلس يا كاذب
ابو عمار[ عدد التعليقات: 13329 ] نشر منذ 4 ساعات
طيب ما جبتو جديد نحن نعرف انها لم تقود السياره اثناء عبورها ولكن ربما بعد ما تجاوز ابنها المنفذ اعطها السياره ليصورها هذا اذا كان فعلا قد ذهب الى الكويت واما ان كان يكذب وهدفه اثارة البلبله فيجب محاسبته على كذبه الواضح
مغرد[ عدد التعليقات: 779 ] نشر منذ 3 ساعات
اجل راح فيها هو وسنونه مدعى كذب على الجمارك والجوازات لا نو صيكم اسنا نه على خفيف بس
نـايف العــنزي[ عدد التعليقات: 918 ] نشر منذ 3 ساعات
من شفنا الصورة عرفناها كذبة غبية من دركسون السيارة ايمن والسيارة اوربية
مغرد[ عدد التعليقات: 779 ] نشر منذ 3 ساعات
الطاره على اليمين هذى برا مو فى السعوديه شوفوا الدركسون وينه يمين
مغرد[ عدد التعليقات: 779 ] نشر منذ 3 ساعات
هذى ببريطانيا اكيد
مغرد[ عدد التعليقات: 779 ] نشر منذ 3 ساعات
هذى ببريطانيا اكيد الحرمه اجنبيه من الى يسكنون عندهم الطلبه
🇸🇦 IS 🇸🇦[ عدد التعليقات: 5930 ] نشر منذ 3 ساعات
فاااغر
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 4727 ] نشر منذ 3 ساعات
مـا أقـــــــــول إلا خــــابت يـوم جــــابت .😠.
صلاح الحكمي[ عدد التعليقات: 3 ] نشر منذ 2 ساعتين
ايه صدقتوا هالطعوس اللي بالصورة موجودة في بريطانيا
عبدالعزيز الكثيري[ عدد التعليقات: 179 ] نشر منذ 2 ساعتين
جبتها صح الدركسون والله اني مادريت عنة الى يوم قلت
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 20534 ] نشر منذ 1 ساعة
شكرآ لجوازات الشرقية وتفاعلها السريع
وإيضاحها للحقيقة
وبما إن الخبر من جوازات الشرقية
ف أحب أصبح على احد الأصدقاء
هناك سابقآ
ابوعبدالله الأحمري
صبحك الله باالخير يطويل العمر😘😘😘
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 20534 ] نشر منذ 42 دقيقة
الخبيث حبكها صح
ومسوي صورة بر
وحركاااااات
اما باالنسبة للطارة ف الجهة الثانية.فهذي حركة عاديه
تقدر تسويها(فوتوشوب)
في اي مكان
وكثير من الشباب يسوونها فمقاطعهم الحين
واكيد كثير منكم شافها
مو شرط انه يكون فعلآ الدركسون ف الجهه اليمين
احمد الحازمي[ عدد التعليقات: 20 ] نشر منذ 9 دقائق
ابسامه خررررررررررف