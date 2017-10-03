بالصورة.. أول مواطنة تجتاز منفذًا حدوديًّا بسيارتها

بالصورة.. أول مواطنة تجتاز منفذًا حدوديًّا بسيارتها
نشر المخرج فهد الشريف، -عبر حسابه على تويتر، صورة والدته وهي تعبر منفذًا حدوديًّا بسيارتها، احتفاءً بالأمر السامي الخاص بقيادة المرأة للسيارة.
وعلق المخرج، إنها أول امرأة من الملكة تعبر منفذ الرقعي بسيارتها، وبينما يرافق الشريف والدته التقط صورة لهما، بينما تظهر والدته في الخلفية تقود السيارة، لتجتاز الحدود إلي الكويت.
يذكر أن منفذ الرقعي هو المنفذ الحدودي البري الثاني للمملكة، مع الكويت، ويتبع جغرافيًّا محافظة حفر الباطن في المنطقة الشرقية.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 20419 ] نشر منذ 2 ساعتين
أنا مدري وش قصة هاالتكشييييييرة بالآسنان😁😀
المشكلة أنه مابعد جاء وقت القيادة
وهذا مايثبت لكم كلامي قبل فترة
عن فلتة الوضع🤗🤗🤗🤗
ابو محمد[ عدد التعليقات: 34843 ] نشر منذ 2 ساعتين
ههههههههههه
,, هذا ثاني ابو صابر اشوف كشرته في هاالصحيفه ,,
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 4674 ] نشر منذ 2 ساعتين
طــــــــــــ😄😂😁ـــــــــــــيب
همس~[ عدد التعليقات: 637 ] نشر منذ 1 ساعة
ي ساتر لو كل الرجال بيفغرون هالفغره لَ ركبو جنب النسوان 😂😂~
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 20419 ] نشر منذ 1 ساعة
سبحان الله
نفس كشرت القطاوه عندي ب الحوش😂😂😂
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 2856 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يطهر بلدنا ومجتمعنا من الاشكال هذي
همس~[ عدد التعليقات: 637 ] نشر منذ 1 ساعة
ي ليت اللي بياخذ سيلفي ويركز مع الكامير يوقف ع جنب ؛
لايتسبب بحوادث عشان يراوينا جمال ابتسامته ~
اخر الزمن الرجال صارت خرفان[ عدد التعليقات: 225 ] نشر منذ 1 ساعة
تصدقون انها اطلق وجه وحلا ابتسامه منه هو وسنونه الى كنها سنون تمساح مكشر في وجه شكله مجبور على ها لمشوار
سعد[ عدد التعليقات: 330 ] نشر منذ 1 ساعة
جمل يبتسم ..
💄فوفو20💄[ عدد التعليقات: 5692 ] نشر منذ 29 دقيقة
من حقك تفتخر بحلوة اللبن وهي تسوق السيارة من الفرحة بدوا بالسواقة قبل تفعيل القرار والظاهر الجهات الرسمية متساهلة بالشيءهذا
بنت الديرة[ عدد التعليقات: 629 ] نشر منذ 18 دقيقة
هالادمي ابتسامته غريبه ضحكه مع بكوه تقول مجبور ولا مهدد يمكن هي الي تصرف عليه وقالت ابتسم وصور ولا بحرمك من المصروف ولا عاد امشيك معي ههههههههه