بالصورة.. أول مواطنة تجتاز منفذًا حدوديًّا بسيارتها

نايف السالم(صدى):

نشر المخرج فهد الشريف، -عبر حسابه على تويتر، صورة والدته وهي تعبر منفذًا حدوديًّا بسيارتها، احتفاءً بالأمر السامي الخاص بقيادة المرأة للسيارة.

وعلق المخرج، إنها أول امرأة من الملكة تعبر منفذ الرقعي بسيارتها، وبينما يرافق الشريف والدته التقط صورة لهما، بينما تظهر والدته في الخلفية تقود السيارة، لتجتاز الحدود إلي الكويت.

يذكر أن منفذ الرقعي هو المنفذ الحدودي البري الثاني للمملكة، مع الكويت، ويتبع جغرافيًّا محافظة حفر الباطن في المنطقة الشرقية.