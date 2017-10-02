” الحرم المكي ” يحل اللغز.. تفاصيل العثور على أرملة المدينة

نايف السالم(صدى):

سلمت أرملة المدينة المفقودة نفسها لقسم شرطة المنصور بمكة المكرمة، فجر أول أمس السبت، إذ تم التعرف عليها والتواصل مباشرة مع شرطة منطقة المدينة التي تواصلت بدورها مع ذويها لاستلامها من مكة المكرمة.

وتوجه شقيق السيدة إلى قسم شرطة المنصور، لاستلامها والتوجه إلى منزلهما غرب المدينة المنورة؛ حيث قدم شكره للجهات الأمنية التي سعت بدورها للبحث عن شقيقته بعد تغيبها وهو ما تمَّ بالفعل في فترة قياسية،وفقاً لصحيفة ” المدينة “.

وقال شقيق السيدة: أنها عانت الفتاة من اكتئاب، ما تسبب في رغبتها في الانتقال إلى المسجد الحرام بمكة المكرمة؛ لقضاء يومين داخل المسجد الحرام قبل العثور عليها من قبل الجهات الأمنية وتسليم نفسها ومن ثم اصطحابها إلى المدينة المنورة.

وأكد أن شقيقته لا تعاني أي ظروف أخرى وتعيش حياة طبيعية جدًا بين ذويها بالمدينة المنورة بعد وفاة زوجها قبل نحو عام ويعمل الجميع على تقديم جميع سبل الراحة لها داخل منزل ذويها، وتم العثور عليها وعودتها مرة أخرى لمنزلها بالمدينة المنورة.

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