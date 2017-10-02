” الحرم المكي ” يحل اللغز.. تفاصيل العثور على أرملة المدينة
سلمت أرملة المدينة المفقودة نفسها لقسم شرطة المنصور بمكة المكرمة، فجر أول أمس السبت، إذ تم التعرف عليها والتواصل مباشرة مع شرطة منطقة المدينة التي تواصلت بدورها مع ذويها لاستلامها من مكة المكرمة.
وتوجه شقيق السيدة إلى قسم شرطة المنصور، لاستلامها والتوجه إلى منزلهما غرب المدينة المنورة؛ حيث قدم شكره للجهات الأمنية التي سعت بدورها للبحث عن شقيقته بعد تغيبها وهو ما تمَّ بالفعل في فترة قياسية،وفقاً لصحيفة ” المدينة “.
وقال شقيق السيدة: أنها عانت الفتاة من اكتئاب، ما تسبب في رغبتها في الانتقال إلى المسجد الحرام بمكة المكرمة؛ لقضاء يومين داخل المسجد الحرام قبل العثور عليها من قبل الجهات الأمنية وتسليم نفسها ومن ثم اصطحابها إلى المدينة المنورة.
وأكد أن شقيقته لا تعاني أي ظروف أخرى وتعيش حياة طبيعية جدًا بين ذويها بالمدينة المنورة بعد وفاة زوجها قبل نحو عام ويعمل الجميع على تقديم جميع سبل الراحة لها داخل منزل ذويها، وتم العثور عليها وعودتها مرة أخرى لمنزلها بالمدينة المنورة.
إقرأ أيضا:
ابو محمد[ عدد التعليقات: 34769 ] نشر منذ 9 ساعات
الحمد لله على السلامه ,,
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 19501 ] نشر منذ 9 ساعات
الحمد لله على السلامه
^&^*،،* سهم *،،*^&^[ عدد التعليقات: 1124 ] نشر منذ 8 ساعات
وش سالفتكم يانسوان؟؟
اهجدوا اشغلتونا
وتمسكوا بطاعة الله ورسوله تسعدوا في الدنيا والاخرة
كان زمانل[ عدد التعليقات: 1551 ] نشر منذ 8 ساعات
الله يرد لها صحتها وكل مسلم ……
جابر عثرات الكرام[ عدد التعليقات: 3 ] نشر منذ 8 ساعات
تزوجوا العوانس
المطلقات
الارامل
هؤلاء يعانون النقص
فيريدون القياده
لكن اين الرجل القادر
وعموما اي واحده تريد تقود يطلقها زوجها ويتفضل عندي بنات محترمات يخطب منهن لا يريدون يسوقن
وليد[ عدد التعليقات: 34 ] نشر منذ 7 ساعات
للمعلوميه ولا يعرفه الجهال
بالسعوديه اعتناء كامل بالاسر ارامل مطلقات
لا يجب ان اذكر ما يحدث لانه شي مهول , الله يفكنا من الحساد بس
عبادي[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 7 ساعات
من معرفة قريبة للعائلة ، الفتاة معنفة جدا من قبل أهلها
لا أبرر طريقة أختفائها لكن الفتاة تعاني كثيرا من أمها وأخواتها
وأيضا غير متعلمة ,ومسجلة لدى الضمان الاجتماعي
ولا تستلم أي مبلغ بسبب تعنيف أهلها
قوقاز[ عدد التعليقات: 15 ] نشر منذ 7 ساعات
اكيد طفشوها وجبولها القلب الله يعين الضعفاء
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 20334 ] نشر منذ 6 ساعات
أكيد ماراحت من عند أهلها الا وهم مطلعين عيونها
لكن تفك فمها ليش ساكته
قولي انا كذا وكذا
والشؤون الأجتماعية مبيقصرون معك.
وطني الحبيب[ عدد التعليقات: 363 ] نشر منذ 6 ساعات
السلام عليكم
احييكم جميعا وقد عدت بعد انقطاعي فترة ثلاثة أشهر تقريبا بسبب ظروف عملية وصحية ولكن كنتم جميعا في القلب سواء من يعرفني او لا يعرفني اتفقت معه او اختلفت واذا كان هناك اختلاف فهو في الآراء والأفكار ولكن المودة بيننا هي سيدة الموقف . اشتقت للجميع ارائهم وحواراتهم لن اذكر اسماء فكما قلت الجميع مشتاق لهم وأولهم من اختلفت معه هاه من اختلفت معه وهم عارفين انفسهم .
وصحيح اني لم اشارك ولكن كنت اتابع احيانا عن بعد .
بالنسبة لتعليقي على هذا الموضوع فالحمد لله على عودتها سالمة وادعو الله ان يحفظنا وجميع إخواننا واخواتنا المسلمين والمسلمات
بسمة رضا[ عدد التعليقات: 514 ] نشر منذ 2 ساعتين
وعليكم السلام ،وطني الحبيب
عودا حميدا
ابو محمد[ عدد التعليقات: 34769 ] نشر منذ 2 ساعتين
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ,, اخي وطني الحبيب ,,
,, اهلاً بعودتك والحمد لله على سلامتك ,, ياهلا ,,
حمود الحربي[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 59 دقيقة
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته اخي وطني الحبيب. حمدلله على سلامتك.
وطني الحبيب[ عدد التعليقات: 363 ] نشر منذ 39 دقيقة
سلمكم الله جميعا اخوتي ربي يحفظكم ويسعدكم الف شكر لردودكم التي اسعدت قلبي الله يسعد قلوبكم