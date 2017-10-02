  • الإثنين 2

    أكتوبر

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. ” الحرم المكي ” يحل اللغز.. تفاصيل العثور على أرملة المدينة

” الحرم المكي ” يحل اللغز.. تفاصيل العثور على أرملة المدينة

” الحرم المكي ” يحل اللغز.. تفاصيل العثور على أرملة المدينة
نايف السالم(صدى):

سلمت أرملة المدينة المفقودة نفسها لقسم شرطة المنصور بمكة المكرمة، فجر أول أمس السبت، إذ تم التعرف عليها والتواصل مباشرة مع شرطة منطقة المدينة التي تواصلت بدورها مع ذويها لاستلامها من مكة المكرمة.

وتوجه شقيق السيدة إلى قسم شرطة المنصور، لاستلامها والتوجه إلى منزلهما غرب المدينة المنورة؛ حيث قدم شكره للجهات الأمنية التي سعت بدورها للبحث عن شقيقته بعد تغيبها وهو ما تمَّ بالفعل في فترة قياسية،وفقاً لصحيفة ” المدينة “.

وقال شقيق السيدة: أنها عانت الفتاة من اكتئاب، ما تسبب في رغبتها في الانتقال إلى المسجد الحرام بمكة المكرمة؛ لقضاء يومين داخل المسجد الحرام قبل العثور عليها من قبل الجهات الأمنية وتسليم نفسها ومن ثم اصطحابها إلى المدينة المنورة.

وأكد أن شقيقته لا تعاني أي ظروف أخرى وتعيش حياة طبيعية جدًا بين ذويها بالمدينة المنورة بعد وفاة زوجها قبل نحو عام ويعمل الجميع على تقديم جميع سبل الراحة لها داخل منزل ذويها، وتم العثور عليها وعودتها مرة أخرى لمنزلها بالمدينة المنورة.

إقرأ أيضا:

العثور على الفتاة المختفية بالمدينة المنورة منذ 5 أيام


الوسوم:, , , , ,

14 تعليق

[ عدد التعليقات: 34769 ] نشر منذ 9 ساعات

الحمد لله على السلامه ,,

[ عدد التعليقات: 1124 ] نشر منذ 8 ساعات

وش سالفتكم يانسوان؟؟
اهجدوا اشغلتونا
وتمسكوا بطاعة الله ورسوله تسعدوا في الدنيا والاخرة

[ عدد التعليقات: 1551 ] نشر منذ 8 ساعات

الله يرد لها صحتها وكل مسلم ……

[ عدد التعليقات: 3 ] نشر منذ 8 ساعات

تزوجوا العوانس
المطلقات
الارامل
هؤلاء يعانون النقص
فيريدون القياده
لكن اين الرجل القادر
وعموما اي واحده تريد تقود يطلقها زوجها ويتفضل عندي بنات محترمات يخطب منهن لا يريدون يسوقن

[ عدد التعليقات: 34 ] نشر منذ 7 ساعات

للمعلوميه ولا يعرفه الجهال

بالسعوديه اعتناء كامل بالاسر ارامل مطلقات

لا يجب ان اذكر ما يحدث لانه شي مهول , الله يفكنا من الحساد بس

[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 7 ساعات

من معرفة قريبة للعائلة ، الفتاة معنفة جدا من قبل أهلها
لا أبرر طريقة أختفائها لكن الفتاة تعاني كثيرا من أمها وأخواتها
وأيضا غير متعلمة ,ومسجلة لدى الضمان الاجتماعي
ولا تستلم أي مبلغ بسبب تعنيف أهلها

[ عدد التعليقات: 15 ] نشر منذ 7 ساعات

اكيد طفشوها وجبولها القلب الله يعين الضعفاء

[ عدد التعليقات: 363 ] نشر منذ 6 ساعات

السلام عليكم
احييكم جميعا وقد عدت بعد انقطاعي فترة ثلاثة أشهر تقريبا بسبب ظروف عملية وصحية ولكن كنتم جميعا في القلب سواء من يعرفني او لا يعرفني اتفقت معه او اختلفت واذا كان هناك اختلاف فهو في الآراء والأفكار ولكن المودة بيننا هي سيدة الموقف . اشتقت للجميع ارائهم وحواراتهم لن اذكر اسماء فكما قلت الجميع مشتاق لهم وأولهم من اختلفت معه هاه من اختلفت معه وهم عارفين انفسهم .
وصحيح اني لم اشارك ولكن كنت اتابع احيانا عن بعد .
بالنسبة لتعليقي على هذا الموضوع فالحمد لله على عودتها سالمة وادعو الله ان يحفظنا وجميع إخواننا واخواتنا المسلمين والمسلمات

[ عدد التعليقات: 514 ] نشر منذ 2 ساعتين

وعليكم السلام ،وطني الحبيب
عودا حميدا

[ عدد التعليقات: 34769 ] نشر منذ 2 ساعتين

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ,, اخي وطني الحبيب ,,

,, اهلاً بعودتك والحمد لله على سلامتك ,, ياهلا ,,

[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 59 دقيقة

وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته اخي وطني الحبيب. حمدلله على سلامتك.

[ عدد التعليقات: 363 ] نشر منذ 39 دقيقة

سلمكم الله جميعا اخوتي ربي يحفظكم ويسعدكم الف شكر لردودكم التي اسعدت قلبي الله يسعد قلوبكم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *