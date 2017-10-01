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العثور على الفتاة المختفية بالمدينة المنورة منذ 5 أيام

العثور على الفتاة المختفية بالمدينة المنورة منذ 5 أيام
علي القحطاني(صدى):

عثرت الأجهزة المختصة على الفتاة المختفية بالمدينة المنورة منذ 5 أيام، وهي بحالة جيدة، حيث تم تسليمها لذويها.
وكانت الفتاة البالغة من العمر 27 عاما قد اختفت في ظروف غامضة بعد خروجها من منزل ذويها بالمدينة المنورة الثلاثاء الماضي، وقد أبلغت أسرتها باختفائها بعد أن بحثت عنها في المستشفيات والمراكز الصحية ولم تعثر عليها.

 


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13 تعليق

[ عدد التعليقات: 572 ] نشر منذ 15 ساعة

يا سلام
يا صباح الخير

[ عدد التعليقات: 1535 ] نشر منذ 15 ساعة

مشاكل عائلية … وين لقوها فيه …..

[ عدد التعليقات: 112 ] نشر منذ 14 ساعة

الحمد لله على السلامة

[ عدد التعليقات: 34694 ] نشر منذ 13 ساعة

لماذا اختفت ؟؟

.. اين اختفت ؟؟

[ عدد التعليقات: 2784 ] نشر منذ 13 ساعة

الحمد لله انها عادت لاهلها سالمه

[ عدد التعليقات: 5668 ] نشر منذ 13 ساعة

الحمدلله على سلامتها

[ عدد التعليقات: 86 ] نشر منذ 9 ساعات

من راقب الناس مات هم
اللة يستر علينا وعلى المسلمين

[ عدد التعليقات: 8 ] نشر منذ 8 ساعات

كانت مع حبيب القلب
فلتها5ايام ورجعت
والحين يستروعليها
ويجي شاب على نياته
ويدفع فيهامهر100الف ويتزوجها😂

[ عدد التعليقات: 107 ] نشر منذ 6 ساعات

عبدالله ياعبدالله تكفى يا عبدالله
إنك تستغفر !!
الله وحده أعلم بحالها مثل الأمور هذي أو ألرأي
إللي تفضلت فيه وطرحته كارثه تحملت وزرها
إن كتمته أجرت وإن تلفظت به أثمت دعها لمن
خلقها فهو أعلم بها وكفيل بأمرها .

[ عدد التعليقات: 2784 ] نشر منذ 3 دقائق

عبدالله[ عدد التعليقات: 8 ]
اتق الله
ماتخاف ان الله يبتليك في عرضك بما قلت عنها

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