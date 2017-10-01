العثور على الفتاة المختفية بالمدينة المنورة منذ 5 أيام

علي القحطاني(صدى):

عثرت الأجهزة المختصة على الفتاة المختفية بالمدينة المنورة منذ 5 أيام، وهي بحالة جيدة، حيث تم تسليمها لذويها.

وكانت الفتاة البالغة من العمر 27 عاما قد اختفت في ظروف غامضة بعد خروجها من منزل ذويها بالمدينة المنورة الثلاثاء الماضي، وقد أبلغت أسرتها باختفائها بعد أن بحثت عنها في المستشفيات والمراكز الصحية ولم تعثر عليها.