العثور على الفتاة المختفية بالمدينة المنورة منذ 5 أيام
عثرت الأجهزة المختصة على الفتاة المختفية بالمدينة المنورة منذ 5 أيام، وهي بحالة جيدة، حيث تم تسليمها لذويها.
وكانت الفتاة البالغة من العمر 27 عاما قد اختفت في ظروف غامضة بعد خروجها من منزل ذويها بالمدينة المنورة الثلاثاء الماضي، وقد أبلغت أسرتها باختفائها بعد أن بحثت عنها في المستشفيات والمراكز الصحية ولم تعثر عليها.
عذآب الرحيل[ عدد التعليقات: 572 ] نشر منذ 15 ساعة
يا سلام
يا صباح الخير
كان زمان[ عدد التعليقات: 1535 ] نشر منذ 15 ساعة
مشاكل عائلية … وين لقوها فيه …..
جميل[ عدد التعليقات: 112 ] نشر منذ 14 ساعة
الحمد لله على السلامة
ابو محمد[ عدد التعليقات: 34694 ] نشر منذ 13 ساعة
لماذا اختفت ؟؟
.. اين اختفت ؟؟
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 2784 ] نشر منذ 13 ساعة
الحمد لله انها عادت لاهلها سالمه
💄فوفو20💄[ عدد التعليقات: 5668 ] نشر منذ 13 ساعة
الحمدلله على سلامتها
^&^*،،* سهم *،،*^&^[ عدد التعليقات: 1117 ] نشر منذ 11 ساعة
اين ذهبت ولماذا
أحمد[ عدد التعليقات: 86 ] نشر منذ 9 ساعات
من راقب الناس مات هم
اللة يستر علينا وعلى المسلمين
عبدالله[ عدد التعليقات: 8 ] نشر منذ 8 ساعات
كانت مع حبيب القلب
فلتها5ايام ورجعت
والحين يستروعليها
ويجي شاب على نياته
ويدفع فيهامهر100الف ويتزوجها😂
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 4592 ] نشر منذ 8 ساعات
.. طــــــــــــــــــــــيب ..
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 4592 ] نشر منذ 8 ساعات
. الله المستعان .
أبو الجدايل[ عدد التعليقات: 107 ] نشر منذ 6 ساعات
عبدالله ياعبدالله تكفى يا عبدالله
إنك تستغفر !!
الله وحده أعلم بحالها مثل الأمور هذي أو ألرأي
إللي تفضلت فيه وطرحته كارثه تحملت وزرها
إن كتمته أجرت وإن تلفظت به أثمت دعها لمن
خلقها فهو أعلم بها وكفيل بأمرها .
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 2784 ] نشر منذ 3 دقائق
عبدالله[ عدد التعليقات: 8 ]
اتق الله
ماتخاف ان الله يبتليك في عرضك بما قلت عنها