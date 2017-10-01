بالفيديو.. شيخ ” شمل الهواجر ” يكشف أسباب سحب الجنسية القطرية

طلال الضوي(صدى):

شيخ كشف شيخ قبيلة ” شمل الهواجر ” ، الشيخ شافي الهاجري، أسباب سحب جنسيته القطرية من قبل النظام القطري الديكتاتوري.

وقال ” الهاجري ” : ” بعد لقاء ولي العهد الأمير، محمد بن سلمان، فوجئنا بسحب الجنسية القطرية ” ، مشيرا إلى أن قبيلته تمثل ربع دولة قطر.

وأوضح أن أفراد قبيلته كانوا لهم دور في دولة قطر، فينهم مسؤلين، وضباط، وعندهم عزة نفس، مؤكدا أن الخليج كله دولة واحدة، لكن نظام تميم يحاول يصنع الفرقة بين الخليج.

وطالب شيوخ قطر بالتوحد مع إخوانهم الخليجيين، خاصة أن الجميع واحد.

وكانت الدوحة أصدرت قرارا بسحب جنسية الشيخ شافي ناصر حمود الهاجري، شيخ قبيلة “ شمل الهواجر ” ومعه مجموعة من عائلته.

في أول تصريح له

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شيخ شمل الهواجر #الشيخ_شافي_الهاجري يكشف سبب سحب جنسيته القطرية من قبل #العصابات_الإرهابية الحاكمة في دولة #قطر_المحتلة. pic.twitter.com/utb3KIcpd9 — الردع السعودي (@Alrad3sa) October 1, 2017

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