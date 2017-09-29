بعد رفضه سياسات تميم.. قطر تسحب جنسية شيخ قبلية ” شمل الهواجر “

طلال الضوي(صدى):

ترددت أنباء عن أن الدوحة أصدرت قرارا بسحب جنسية الشيخ شافي ناصر حمود الهاجري، شيخ قبيلة “ شمل الهواجر ” ومعه مجموعة من عائلته.

ودشن مغردون على تويتر “ هاشتاق ” بعنوان (#سحبجنسيةشيخشملالهواجر)، أعربوا من خلاله عن “ استياءهم من السياسات القطرية القمعية، التي تتبناها الدوحة تجاه معارضيها ” ، مؤكدين أن “ تلك السياسات لن تؤتي ثمارها بأي حال من الأحوال ” .

يذكر أن شيخ شمل قبيلة الهواجر استنكر تصرفات الحكومة القطرية تجاه جيرانها في الخليج خلال لقاء ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في يونيو الماضي، مؤكدًا “ رفضه لما تقوم به الدوحة من أعمال تهدد الأمن الداخلي لدول الخليج.