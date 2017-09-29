  • الجمعة 29

    سبتمبر

  1. الرئيسية
  2. عربية ودولية
  3. بعد رفضه سياسات تميم.. قطر تسحب جنسية شيخ قبلية ” شمل الهواجر “

بعد رفضه سياسات تميم.. قطر تسحب جنسية شيخ قبلية ” شمل الهواجر “

بعد رفضه سياسات تميم.. قطر تسحب جنسية شيخ قبلية ” شمل الهواجر “
طلال الضوي(صدى):

ترددت أنباء عن أن الدوحة أصدرت قرارا بسحب جنسية الشيخ شافي ناصر حمود الهاجري، شيخ قبيلة “ شمل الهواجر ” ومعه مجموعة من عائلته.

ودشن مغردون على تويتر “ هاشتاق ” بعنوان (#سحبجنسيةشيخشملالهواجر)، أعربوا من خلاله عن “ استياءهم من السياسات القطرية القمعية، التي تتبناها الدوحة تجاه معارضيها ” ، مؤكدين أن “ تلك السياسات لن تؤتي ثمارها بأي حال من الأحوال ” .

يذكر أن شيخ شمل قبيلة الهواجر استنكر تصرفات الحكومة القطرية تجاه جيرانها في الخليج خلال لقاء ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في يونيو الماضي، مؤكدًا “ رفضه لما تقوم به الدوحة من أعمال تهدد الأمن الداخلي لدول الخليج.


الوسوم:, ,

2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 34520 ] نشر منذ 40 دقيقة

هذا من ردات نصيب الحكومة القطريه وعمى امورهم ,,

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *