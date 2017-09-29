الإطاحة بالشاب مهدد النساء قائدات المركبات في الشرقية
أعلنت شرطة المنطقة الشرقية، إلقاء القبض على الشاب، مهدد النساء اللاتي يقدن المركبات.
وقال المتحدث باسم شرطة المنطقة الشرقية العقيد زياد الرقيطي: أنه تم رصد مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي لشاب يقوم بتهديد النساء اللاتي يقدن المركبات.
وأضاف أنه صدر توجيه من أمير المنطقة الشرقية بالقبض عليه واحالته للنيابة العامة، متابعا أنه تم التوصل للشاب والقبض عليه وتبين بانه مواطن عشريني، وجرى إحالته للنيابة العامة لتطبيق النظام بحقه.
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💄فوفو20💄[ عدد التعليقات: 5645 ] نشر منذ 10 ساعات
ههههههه كفو والله ما مرت اربع وعشرين ساعة الا هو ممسوك مسوي نفسه شنب خسران يا معاند قرار ابو فهد 👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻💪🏻💪🏻💪🏻💪🏻
ناقده ومتابعه🌷[ عدد التعليقات: 1544 ] نشر منذ 10 ساعات
طحت ولااحد سمى عليك يابطه هههههههههههههه😂💔
ابو محمد[ عدد التعليقات: 34562 ] نشر منذ 10 ساعات
على نفسها جنت براقش ,,
المر[ عدد التعليقات: 191 ] نشر منذ 10 ساعات
عطوه جبن وعيش لين الزقود تفش بعدين يتوب
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 20131 ] نشر منذ 9 ساعات
أشوف ف السماء شي طااااير
مدري وين رااااااايح
توقعته قرطاااااس
يوم دققت ف النظر👀👀👀👁️🗨️
لقيتها طااااقية
أظنها طاقيته🤗🤗🤗🤗🤗🤗
مغرد[ عدد التعليقات: 735 ] نشر منذ 8 ساعات
القرنى وصلت عندكم من الشرقيه هههههههههههههههههههههههههههههه
عبدالرحمن الشهراني[ عدد التعليقات: 104 ] نشر منذ 8 ساعات
اتمنى من النيابة العامة عند ظهور طحلب او دينصور او اي من هذه النوعية
الحثالة النكره الامعه الدونية الوقحه التي لا تحترم النظام ولا الامر السامي
ويلتون ويعجنون ويزبدون في امر قد انتهى وحسم ان يتم فورا تحويلهم
الى عمال نظافة في الشوارع كما فعلت حكومة دبي بأمر من الشيخ محمدبن راشد
حفظه الله ردعا لكل ضفدع بشري
مغرد[ عدد التعليقات: 735 ] نشر منذ 8 ساعات
امل ان يكون جزا رادع اعتراضه على امر ملكى والتهديد بقتل النقس واحراقها وممتلكاتها وامل من الحريم توكل محا مى ضده برفع دعوا لتهديد لازم جزا رادع يذاع اعلا ميا مقروا ومسموع وصحا فه
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 1059 ] نشر منذ 8 ساعات
اجل تحلف على ابو فهد ياعنز
واضح وصريح[ عدد التعليقات: 446 ] نشر منذ 7 ساعات
يجب علينا ان لا نكون عاطفيين متسرعين .
أي كل موضوع يجول في الخاطر،أيا كانت أبعاده نقوم برفع الجوال وإلحكم على العامة والتنظير وتوجيه الأمة.
؟؟؟؟؟؟ ليس كل ماتفكر فيه يجب عليك قوله ونقله عبر جوالك للملئ)).
علي القحطاني[ عدد التعليقات: 58 ] نشر منذ 6 ساعات
أدبوه . لا يطلع من السجن : حتى يكون عبره لغيره . قليل الأدب .
كاجول[ عدد التعليقات: 3 ] نشر منذ 5 ساعات
رمضان القادم مسابقات mbc وغيرها من القنوات كلها على سيارات لاستنزاف أموال النساء
🇸🇦 IS 🇸🇦[ عدد التعليقات: 5852 ] نشر منذ 5 ساعات
خل الهياط والتهديد ينفعك يالدب
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 19385 ] نشر منذ 5 ساعات
طيب
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 4460 ] نشر منذ 4 ساعات
جـــهزوا الخــــــــــيازرين ونقــــــعوها بـــــــمأ وملـــــح .😂😂.
💄فوفو20💄[ عدد التعليقات: 5645 ] نشر منذ 4 ساعات
بالمقطع يحلف انه بيحرق السيارات وهالحين مطلع فيديو انه كان من باب المزح يحلف انها مجرد طقطقة صدق اي حلف فيهم والله شكله خاف من رجال ابو فهد قام يتنافض من الخوف اجل مسوي شنب 🤣🤣🤣🤣🤣
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 19385 ] نشر منذ 4 ساعات
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. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 4460 ] نشر منذ 4 ساعات
ههههههههههههههههههههه
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مطب[ عدد التعليقات: 139 ] نشر منذ 2 ساعتين
كفو
هلالي عسل[ عدد التعليقات: 1382 ] نشر منذ 2 ساعتين
قال غبر ياثور , قال على قرنك ,, هذا المثل ينطبق عليك يادب ,,,
هلالي عسل[ عدد التعليقات: 1382 ] نشر منذ 2 ساعتين
انت لابس طاقيه أوحفاظة رضيع يادب ؟
👑[ عدد التعليقات: 97 ] نشر منذ 2 ساعتين
عشان يعرف ان الدنيا ماهي فوضى يهدد ع كيفه
الله يديم سلمان الحزم
مرسيدس[ عدد التعليقات: 34 ] نشر منذ 2 ساعتين
هههههه
القرار مفاجئ نتمنى الإفراج عنه ليس ذنبه أنه ذنب من يحرم قيادة المرأه فالمفروض هم من يسجن او من يحلل قيادة المرأه في حالة محضوره نتمنى الإفراج عنه بأسرع وقت ممكن فهو ضحية الإفتاء
ابو محمد[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 1 ساعة
وربي انه رجال من ظهر رجال
مرسيدس[ عدد التعليقات: 34 ] نشر منذ 25 دقيقة
هلالي عسل / انت المفروض تغبر على فرنك يا ثور الرجال ضخية افتاء