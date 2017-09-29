الإطاحة بالشاب مهدد النساء قائدات المركبات في الشرقية

نايف السالم(صدى):

أعلنت شرطة المنطقة الشرقية، إلقاء القبض على الشاب، مهدد النساء اللاتي يقدن المركبات.

وقال المتحدث باسم شرطة المنطقة الشرقية العقيد زياد الرقيطي: أنه تم رصد مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي لشاب يقوم بتهديد النساء اللاتي يقدن المركبات.

وأضاف أنه صدر توجيه من أمير المنطقة الشرقية بالقبض عليه واحالته للنيابة العامة، متابعا أنه تم التوصل للشاب والقبض عليه وتبين بانه مواطن عشريني، وجرى إحالته للنيابة العامة لتطبيق النظام بحقه.

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