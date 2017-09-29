بالفيديو.. شاب يهدد بحرق سيارات النساء في المملكة

نايف السالم(صدى):

وثق مقطع فيديو، تهديد شاب لنساء بعد صدور الأمر السامي، بتمكينهن من استخراج رخص لقيادة المركبات.

وقال المراهق، في المقطع المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي إنه سيحرق سيارة أي امرأة يصادفها وقد تعطلت سيارتها.

وقالت مصادر، إن النائب العام سعود المعجب، أصدر توجيهاته بالقبض على الشاب؛ لغرض التحقيق معه، وقد توجه إليه عدة تهم ويخضع للمحاكمة.

