أمير الشرقية يأمر بضبط ” حارق سيارات النساء “

خالد الضبيبي(صدى):

أمر سمو أمير المنطقة الشرقية سعود بن نايف بن عبدالعزيز، بضبط الشاب متوعد السيدات اللاتي يقدن السيارات بالعنف وإحالته للنيابة العامة لتطبيق النظام بحقه.

وكشفت مصادر أيضاً توجيه النيابة العامة بالقبض على الشاب الذي ظهر في مقطع فيديو مهددا الفتيات بالحرق، إذا ” رأى إحداهن متعرضة لعطل في سيارتها ” على حد وصفه.

وأكدت ” النيابة العامة ” أنها لن تسمح لكائن من كان بالعبث بأمن الوطن، والتحريض على الآخرين والاعتداء ومخالفة الأنظمة.

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