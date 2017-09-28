بالفيديو.. معنف ابنه في مكة :سأخذ حقي ممن شهر بي وابني متخلف عقلياً

نايف السالم(صدى):

قال المواطن محمد حنتول معنف ابنه المريض نفسيا بمكة المكرمة أنه لن يترك حقه ممن شهر به وقام بتصويره وهو يقوم بضرب ابنه ويحاول إدخاله إلى المنزل.

وأكد الأب : أن علاقته مع أبنائه طيبة وأنه يحبهم وأن أسرته مستقرة معنويا وماديا، مضيفا أن ابنه سعود ( المعتدى عليه) متخلف عقليا، وشقيقه علي لديه تخلف بدرجة أقل.

وكانت شرطة منطقة مكة المكرمة قد ألقت القبض على الأب وأودعته حجز شرطة أجياد لحين التحقيق معه بعد ظهوره بمقطع فیديو وھو يعنف ابنه المريض ويجبره على الأعمال الشاقة.

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