بالفيديو.. معنف ابنه في مكة :سأخذ حقي ممن شهر بي وابني متخلف عقلياً
قال المواطن محمد حنتول معنف ابنه المريض نفسيا بمكة المكرمة أنه لن يترك حقه ممن شهر به وقام بتصويره وهو يقوم بضرب ابنه ويحاول إدخاله إلى المنزل.
وأكد الأب : أن علاقته مع أبنائه طيبة وأنه يحبهم وأن أسرته مستقرة معنويا وماديا، مضيفا أن ابنه سعود ( المعتدى عليه) متخلف عقليا، وشقيقه علي لديه تخلف بدرجة أقل.
وكانت شرطة منطقة مكة المكرمة قد ألقت القبض على الأب وأودعته حجز شرطة أجياد لحين التحقيق معه بعد ظهوره بمقطع فیديو وھو يعنف ابنه المريض ويجبره على الأعمال الشاقة.
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الواقع[ عدد التعليقات: 5214 ] نشر منذ 2 ساعتين
الي اختشوا ماتوا صحيح قوي عين. فيه شيء اسمه اعتداء بالة حادة واسالة الدماء وهذا حق عام لدولة نحن في دولة وحكومة ولسنا في غابة وان شاء الله يتم تاديبك انت وأشكالك من المجرمين ومهما حاول المحامين والبعض من الا انسانين ان يعلموك الاتفاف على النظام في يوم وليلة تصبح انت المظلوم هذه حركات قديمة لن تنطلي على حكومتنا روح العب بعيد يا واد
jamal elmalki[ عدد التعليقات: 33 ] نشر منذ 2 ساعتين
حتى لو كان متخلف عقلايا لابد عليك العناية به بالشكل السليم والصحيح هذي امانة وهبك الله عز وجل بها لابد عليك
احتضانه ومعالجة المرض مو تجلس تكمخ فيه وتعذبه ما اقول غير الله يشفي ابنائك وابناء المسلمين من كل مرض وسؤ
💄فوفو20💄[ عدد التعليقات: 5619 ] نشر منذ 1 ساعة
انا قلت بالبداية ان الولد فيه مرض نفسي لانه هو طول ابوه ما يدافع عن نفسه واضح انه مريض طيب الاب اذا ولدك مريض يبيله معاملة فيها رحمة لحاله ما هو تضربه لين يسيل دمه ضعيف انت ابوه المفروض اكثر واحد يعامله برحمة ما تضربه بكريك. على راسه وتخليه يشتغل شغالات اكبر منه حرام يكسر الخاطر ربنا لا تنزع الرحمة من قلوبنا
سلطان[ عدد التعليقات: 16 ] نشر منذ 1 ساعة
المفروض ولدك متخلف عقلي تهتم به لكن انت مرررريض تضربه بالكريك
إبراهيم[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 1 ساعة
للأسف هذ الأب أمثاله كثير. يحتاج للنصح والإرشاد. والله يعينه على أبنائه. أدعو له بالعون من الله.
بنت الديرة[ عدد التعليقات: 99 ] نشر منذ 57 دقيقة
صار الاغراب أحن على الولد من ابوه لا اله إلا الله الله يرحم والدينا ويرزقنا بر أولادنا كمان ندين تدان وتخلفه هو وأخوه من سوء المعامله القسوة والضرب تضرب مريض وديه مصحة نفسيه مثل شهار ارحم منك وراه بلاوي الله يعين أولاده وبناته عليه
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 1052 ] نشر منذ 53 دقيقة
ياحنتول
اشتكية وكل هوا بلى في شكلك شين وقوي عين
عشانة عاجز اهبل تنزل علية بالكريك اقسم بالله انت حقك شخص ينزل عليك بكريك يالربع حتى ينسيك حليب امك
ابو نيرسيان[ عدد التعليقات: 745 ] نشر منذ 33 دقيقة
ههههههه صحيح شايب عايب متخلف عقلي وهذا تعاملك معاه الله لا يجعله يبر فيك ياشيبة عرعر من ضحك عليك وورطك بها الكلام بغى يكحلها عماها
ابو عمار[ عدد التعليقات: 13165 ] نشر منذ 27 دقيقة
وبما ان الابن متخلف ليه تضربه كسر في يدك يالمتخلف