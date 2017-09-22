حقوق الإنسان تتابع حالة أفراد الأسرة المعنفة في مكة

سعيد العجل(صدى):

أكدت هيئة حقوق الإنسان، اليوم الجمعة، أنه يجري حاليا متابعة حالة باقي أفراد أسرة الأب الذي ظهر خلال مقطع فيديو وهو يعنف ابنه في العاصمة المقدسة بعد القبض عليه.

وقالت الهيئة في بيان، إنه إشارة إلى ما تناقلته بعض الصحف ووسائل التواصل الاجتماعي بوجود أب يعنّف ابنه بالعاصمة المقدسة فقد قامت الهيئة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة والمتمثلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة وشرطة العاصمة المقدسة وتمت زيارة مركز شرطة جياد وذلك للوقوف على الاجراءات المتخذة والتأكد من سلامتها وفق الأنظمة المعمول بها في مثل هذه الحالات.

وأضافت الهيئة، قد قام مركز الشرطة برصد الحالة بالتنسيق مع وزارة العمل والانتقال للموقع والقبض على المتهم وايداعه للتوقيف تمهيدا لإحالته للنيابة العامة بمكة وأُحيل المعنف إلى مستشفى الملك عبدالعزيز، وجرى فحصه واعداد تقرير طبي عن حالته، وأعطي العلاج اللازم لحالته.

وأشار البيان إلى أنه تجري حاليا متابعة حالة باقي أفراد الأسرة والوقوف على مدى احتمالية تعرضهم للأذى واتخاذ ما يلزم حيال ذلك.