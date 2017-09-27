بالصور.. ” Apex ” تمنح ” الخطوط السعودية ” تصنيف 4 نجوم

عادل الحربي(صدى):

منحت شركة ” Apex ” المعنية بتقييمات شركات الطيران، الخطوط السعودية، تصنيف متقدم ” 4 نجوم ” ، خلال حفل توزيع الجوائز الذي أقيم يوم الاثنين الماضي بمركز لونغ بيتش للمؤتمرات في كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية.

جاء ذلك ضمن فعاليات معرض أبيكس إكسبو 2017 ، بحضور أكثر من ثلاثة آلاف متخصص في مجال صناعة الطيران بينهم مائة من المديرين التنفيذيين لشركات الطيران العالمية ومزودي المحتوى ومصنعي الأنظمة .

وتعتمد ” Apex ” في تقييمها لشركات الطيران على آراء المسافرين في مستوى هذا الشركات عبر استفتاءات يشارك فيها المسافرون والمهتمون بصناعة النقل الجوي، وتعد شركات الطيران المصنفة بمستوى ” 4 نجوم ” مجموعة محدودة لا تجاوز نسبتها 15٪ من عدد شركات الطيران في جميع أنحاء العالم.