جثمان ” أسمن امرأة في العالم ” يصل مطار القاهرة

القاهرة(صدى):

وصل مطار القاهرة الدولى، صباح اليوم، جثمان إيمان عبد العاطى ” أسمن امرأة فى العالم ” قادمة من أبو ظبى، وذلك بعد أن وافتها المنية أثناء رحلتها العلاجية فى الهند والامارات .

وقالت مصادر طبية أن جثمان إيمان وصل إلى مطار القاهرة صباح اليوم على متن رحلة مصر للطيران القادمة من أبوظبى ، مشيرة إلى أنه تم تسهيل إجراءات الإفراج عن الجثمان وذلك وتسليمه لذويها .

والجدير بالذكر ، جنازة إيمان عبد العاطى الملقبة بأسمن فتاة فى العالم، ستشيع ظهر اليوم من مسجد العمرى بالإسكندرية، فى الوقت الذى تسبب خبر وفاة إيمان، فى صدمة كبيرة لوالدتها التى تدهورت حالتها الصحية فور سماع الخبر، ومن المقرر وصول جثمان إيمان عبد العاطى الى القاهرة قادما من الامارات خلال ساعات.

كانت إيمان عبد العاطى قد توفيت أمس الاثنين فى المستشفى التى تتلقى بها العلاج فى أبو ظبى بدولة الإمارات، بسبب هبوط حاد فى الدورة الدموية، خاصة وأن الحالة تدهورت فى آخر 24 ساعة حيث كانت تعانى من التهاب بكتيرى فى الدم أدى إلى تسمم.