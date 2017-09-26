إلهام شاهين تثير الجدل بفستانها

أماني الغامدي(صدى):

ارتدت الممثلة المصرية إلهام شاهين، فستاناً أثار استغراب البعض بسبب شكله وحضرت فيه الى الحفل الإفتتاحي لمهرجان الجونة السينمائي، سعر الفستان شكّل صدمة كبيرة لرواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان أحد النشطاء على مواقع التواصل، قد قام بالكشف عن سعر الفستان الزهيد الذي ارتدته شاهين ، إذ بلغ سعره الأصلي 57.7 دولاراً، بما يعادل ألف جنيه مصري، وهذا سعر زهيد بالنسبة لأسعار فساتين باقي الفنانات في المهرجان.

إلهام لم تعلّق على الموضوع، ربما هي من الفنانات اللواتي لا تهمها المظاهر أو سعر القطعة التي ترتديها.