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تطبيق ” ازهلها ” لصيانة سيارتك يأتيك أينما كنت

تطبيق ” ازهلها ” لصيانة سيارتك يأتيك أينما كنت
طلال الغامدي(صدى):

انطلق تطبيق ذكي بعنوان ” ازهلها Ezhalha ” وهو عبارة عن منصة إلكترونية شاملة لكل ما تحتاجه السيارة، تهدف المنصة للربط ما بين مزود الخدمة والعميل بشكل سلس وبسيط للغاية.

ويُمكن للمستخدم، عبر التطبيق، طلب الخدمة المُراد الاستفادة منها لتصل إلى المنزل أو الموقع الجغرافي أيًا كان بدون أي عناء وبتعدد هائل للخدمات لتوفير عناء الذهاب لمراكز الصيانة.

 


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 11 ] نشر منذ 7 أيام

الله يجزاكم خير

[ عدد التعليقات: 13269 ] نشر منذ 24 دقيقة

ممتاز جدا وفكره ممتازه ومشكورين على انشائها

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