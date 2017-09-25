تطبيق ” ازهلها ” لصيانة سيارتك يأتيك أينما كنت

طلال الغامدي(صدى):

انطلق تطبيق ذكي بعنوان ” ازهلها Ezhalha ” وهو عبارة عن منصة إلكترونية شاملة لكل ما تحتاجه السيارة، تهدف المنصة للربط ما بين مزود الخدمة والعميل بشكل سلس وبسيط للغاية.

ويُمكن للمستخدم، عبر التطبيق، طلب الخدمة المُراد الاستفادة منها لتصل إلى المنزل أو الموقع الجغرافي أيًا كان بدون أي عناء وبتعدد هائل للخدمات لتوفير عناء الذهاب لمراكز الصيانة.