بالفيديو.. الشريان يؤدي ” العرضة ” على الهواء مباشرة احتفالا باليوم الوطني
أدى الإعلامي داود الشريان، مساء أمس الأحد، رقصة العرضة السعودية على الهواء مباشرة عبر برنامجه ” الثامنة “، الذي يعرض على قناة ” MBC “.
جاء ذلك خلال استضافته فرقة من الفرق الشعبية تدعى ” أشبال صدى الأمجاد “، التي قدمت الرقصة احتفالاً باليوم الوطني الـ87 للمملكة.
وتحتفل المملكة بالعيد الوطني الـ87، وعمت الفرحة المواطنين الذين عبروا عن حبهم للوطن بالالتفاف خلف القيادة الرشيدة ما يدل على تماسك الوطن.
وضجت الشوارع بأبواق السيارات التي كساها عَلَم التوحيد، وتزينت بالألوان الخضراء، وعلا أعمدة الإنارة علم المملكة، والإضاءات المبهرة، وارتسمت الابتسامة على الوجوه احتفالاً باليوم الوطني الـ 87 في ذكرى إعلان تأسيس المملكة العربية السعودية.
وتعيش المملكة على وَقْع هذا الاحتفال بعدد كبير وغير مسبوق من الفعاليات والأنشطة المختلفة في جُلّ مناطق ومدن المملكة.
داود الشريان يشارك في العرضة السعودية مع فرقة أشبال صدى الأمجاد #انا_مستقبل_الوطن#سارعي_87 pic.twitter.com/MANPAgWaAq
— الثامنة MBC (@MBC8PM) September 24, 2017
مشعل النفيعي[ عدد التعليقات: 6 ] نشر منذ 2 ساعتين
وهسسسس وهسسسس خخخخخخخخخ
اخصائي فاضي[ عدد التعليقات: 7966 ] نشر منذ 2 ساعتين
والله اني احبه في الله
مغرد[ عدد التعليقات: 678 ] نشر منذ 1 ساعة
شكرا داود الشرريان الا علامى المييز الى كل كلا مه الى قاله طلع صحيح تونا عرفناه صح او كنا نقول غلطان واليوم اتضحت الحقيقه وفقك الله يا بطل
مغرد[ عدد التعليقات: 678 ] نشر منذ 1 ساعة
شكرا داود الشرريان الا علامى المييز الى كل كلا مه الى قاله طلع صحيح تونا عرفناه صح او كنا نقول غلطان واليوم اتضحت الحقيقه وفقك الله يا بطل