بالفيديو.. الشريان يؤدي ” العرضة ” على الهواء مباشرة احتفالا باليوم الوطني

حمود العنزي(صدى):

أدى الإعلامي داود الشريان، مساء أمس الأحد، رقصة العرضة السعودية على الهواء مباشرة عبر برنامجه ” الثامنة “، الذي يعرض على قناة ” MBC “.

جاء ذلك خلال استضافته فرقة من الفرق الشعبية تدعى ” أشبال صدى الأمجاد “، التي قدمت الرقصة احتفالاً باليوم الوطني الـ87 للمملكة.

وتحتفل المملكة بالعيد الوطني الـ87، وعمت الفرحة المواطنين الذين عبروا عن حبهم للوطن بالالتفاف خلف القيادة الرشيدة ما يدل على تماسك الوطن.

وضجت الشوارع بأبواق السيارات التي كساها عَلَم التوحيد، وتزينت بالألوان الخضراء، وعلا أعمدة الإنارة علم المملكة، والإضاءات المبهرة، وارتسمت الابتسامة على الوجوه احتفالاً باليوم الوطني الـ 87 في ذكرى إعلان تأسيس المملكة العربية السعودية.

وتعيش المملكة على وَقْع هذا الاحتفال بعدد كبير وغير مسبوق من الفعاليات والأنشطة المختلفة في جُلّ مناطق ومدن المملكة.