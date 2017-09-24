الريحان يعالج تعثر الهضم والانتفاخ والغثيان

باريس(صدى):

كشفت دراسة أجرتها الخبيرة الفرنسية ” فيجويه فنسون ” فى ” مركز البحوث الزراعية ” الفرنسى، أن زيت ورق الريحان هو العلاج الأمثل لعملية الهضم المتعثر كما أنه يعالج الإنتفاخ والغثيان.

وأوضحت الخبيرة الفرنسية، أن اوراق الريحان تساعد فى علاج الإرهاق والضغوط النفسية وحالات الربو وإلتهاب المفاصل، حسبما أفادت وكالة أنباء الشرق الأوسط.

ويتم استخدام زيت الريحان المضاف اليه الليمون مرة فى اليوم لعلاج الآلام فى الجسم ، كما يتم غلى 15 نقطة من الزيت وتناولها لعلاج مشاكل الهضم والربو.