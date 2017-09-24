الريحان يعالج تعثر الهضم والانتفاخ والغثيان
كشفت دراسة أجرتها الخبيرة الفرنسية ” فيجويه فنسون ” فى ” مركز البحوث الزراعية ” الفرنسى، أن زيت ورق الريحان هو العلاج الأمثل لعملية الهضم المتعثر كما أنه يعالج الإنتفاخ والغثيان.
وأوضحت الخبيرة الفرنسية، أن اوراق الريحان تساعد فى علاج الإرهاق والضغوط النفسية وحالات الربو وإلتهاب المفاصل، حسبما أفادت وكالة أنباء الشرق الأوسط.
ويتم استخدام زيت الريحان المضاف اليه الليمون مرة فى اليوم لعلاج الآلام فى الجسم ، كما يتم غلى 15 نقطة من الزيت وتناولها لعلاج مشاكل الهضم والربو.
طاهر سليم[ عدد التعليقات: 713 ] نشر منذ 8 دقائق
كما أحب ان أضيف الاعشاب التالية لعلاج الانتفاخ والغازات وسوء الهضم:
الكراوية
النعناع القرنفلى
زيت زهر البرتقال
الشمر
اليانسون
البابونج
كما ان الزنجبيل و الكرفس وحبة البركة والقرفة والكراوية والليمون والكمون من النباتات التي تعالج الغازات وهنا سنذكر بعض الوصفات لعلاج الغازات :
تناول نصف فنجان من مغلي الكمون في الماء قبل وجبة الطعام بنصف ساعة يومياً .
•اضافة نقطتان من زيت الزنجبيل مع نصف ملعقة من العسل ثم تناولها
شرب اليانسون والبابونج والأعشاب الطاردة للإنتفاخ والبردقوش والحلبة وماء الزهر كلها مفيدة في علاج الانتفاخ .
•غلي ملعقة كبيرة من الكمون في لتر من الماء وشرب نصف فنجان من المغلي قبل الطعام بنصف ساعة 3 مرات باليوم لمدة 15 يوم
•تناول الكراوية
•عشرة نقط من عصير الليمون مع القليل من العسل ثم تناولها
•شرب مغلي النعناع وورقه يسهل الامتلاء اي الاحساس بالشبع