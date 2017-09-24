الخرج تحتفل بذكرى اليوم الوطني ‏الـ 87

عادل الحربي(صدى):

شهدت مدينة السيح مساء أمس احتفال أهالي الخرج بالذكرى السابعة والثمانين لليوم الوطني للمملكة ، بحضور محافظ الخرج المكلف مساعد بن عبدالله الماضي ، ومدراء الإدارات الحكومية ورؤساء المراكز ، وذلك في مسرح برج المياه بالسيح .

‏وبدأ الحفل الخطابي المعد بهذه المناسبه ، بتلاوة آيات من القرآن الكريم ، ثم ألقى محافظ الخرج المكلف كلمة رفع خلالها نيابة عن أهالي مدن ومراكز وقرى الخرج التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، ولسمو ولي العهد الأمين – حفظهما الله – بمناسبة اليوم الوطني.

وأكد أن ذكرى اليوم الوطني تتجدد كل عام لتعيد إلى الاذهان سِنوات الكفاح والحدث التاريخي المهم لهذه الأرض المباركة ، وهو اليوم الذي وحد فيه الملك عبدالعزيز -طيب الله ثراه – شتات هذا الكيان العظيم وجعل من الفرقة وحدة وتكامل ، ومن ثم شرع في انطلاقة لتطوير وبناء الدولة الحديثة، وواصل أبنائه الملوك في هذا البناء فتسارعت المنجزات الضخمة في جميع مناحي الحياة التعليمية والصحية والاقتصادية والزراعية والصناعية ، حتى هذا العهد الزاهر عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – التي تسارعت فيها الخطى لمسيرة النهضة الكبيرة التي شملت جميع أرجاء الوطن ، حتى غدت المملكة وفي زمن قصير تقارع الكثير من الدول ، بل تتميز بقيمها الدينية وتراثها وحمايتها للعقيدة الإسلامية وتبنيها الإسلام منهجاً وأسلوب حياة وعنايتها الفائقة بالحرمين الشريفين حتى غدت قبلة وملاذاً للمسلمين .

وقال : إننا في هذا اليوم معنيين في أن نعزز القيم ونرفع الهمم نعمق في أبنائنا روح الحس الوطني والانتماء إلى هذه الأمة حتى يستمر عطاء ذلك الغرس المبارك ، سائلاً الله تعالى أن يديم على مملكتنا أمنها وأيمانها ورغد عيشها ، واجتماع كلمتها تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد – حفظهما الله -.

ثم قدم مجموعة من طلاب جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز أوبريتاً وطنياً بعنوان ( بناء وطن ) ، بعد ذلك توالت القصائد الوطنية بهذه المناسبة ، ثم قدم مجموعة من طلاب مدارس تعليم الخرج أوبريت بعنوان ( وطن المجد ) .

عقب ذلك كرم محافظ الخرج أبناء شهداء الوطن من منسوبي القطاعات العسكريه في الخرج ، والجهات المشاركة في تنظيم الحفل.

إثر ذلك انطلقت عروض للألعاب النارية أضاءت سماء الحفل ، ثم قدمت العرضة السعودية .

‏ وكانت احتفالات الخرج باليوم الوطني قد انطلقت عصراً بجولة وطنية حاشدة بمشاركة العديد من القطاعات الحكومية ، بدأت من طريق الملك عبدالله بمدينة السيح ، مروراً بطريق الملك عبدالعزيز وصولاً لمقر الحفل الرسمي في برج المياه.