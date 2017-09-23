إيجابية مواطن تنهي أزمة الخادمة ضحية ” النصاب الهندي “

عادل الحربي(صدى):

كشف مواطن بمدينة ينبع بعد تفاعله مع خادمته الهندية، تزوير وكيل سفر هندي وخداعه لكل من المواطن الذي دفع له مبلغ 24 ألف ريال لاستقدام من يخدم أطفاله العشرة، والخادمة التي أوهمها أنها ستسافر لخدمة عائلة هندية في قطر.

ولعب رئيس مؤسسة حماية حقوق الإنسان بمدينة ” يودبي ” الهندية، ورئيس جمعيات الحفاظ على حقوق الهنود المقيمين في الخارج بجدة ” رافيندراناث شانبهاج ” ، دور الوساطة بنجاح لإنهاء أزمة العاملة الهندية الأربعينية ” جاكينتا ” مع كفيلها.

وكشفت الواقعة عن صورة جديدة من عمليات النصب التي قد يقوم بها وكلاء السفر الهنود؛ حيث حصلت ” جاكينتا ” على عقد عمل كخادمة منزلية لأسرة هندية تعيش في قطر، دون أن يطالبها وكيل السفر (جيمس) بدفع أي أموال مقابل ذلك.

لكن ” جاكينتا ” وجدت نفسها في المملكة بعد وصولها، لتصبح مسؤولة عن خدمة عائلة سعودية بها 10 أطفال.

وسرعان ما تدهورت حالة ” جاكينتا ” الصحية؛ لاضطرارها إلى العمل قرابة 15 ساعة في اليوم لخدمة العائلة الكبيرة، وحاولت طلب المساعدة من حكومة بلادها لإعادتها إلى الهند، لكن دون جدوى، إلى أن علم ” رافيندراناث شانبهاج ” بأزمتها.

وطالب ” شانبهاج ” وزيرة الخارجية الهندية سوشما سواراج، بالتحقيق للتوصل إلى وكيل السفر الذي حصل على 24 ألف ريال من العائلة السعودية مقابل الحصول على خادمة هندية.

ونظرًا إلى بطء استجابة المسؤولين في الهند ولقيام المواطن بإظهار استعداده للموافقة على إعادة العاملة الهندية إلى ذويها إذا حصل على الأموال التي دفعها؛ قامت مؤسسة حماية حقوق الإنسان التي يرأسها ” شانبهاج ” بجمع المبلغ ودفعه للمواطن.

جميع إجراءات إعادة الخادمة الهندية تمت بسلاسة، وعادت بالفعل إلى أهلها مساء أمس وحالتها الصحية مستقرة.