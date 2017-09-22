قتلى ومفقودين في غرق زورق مهاجرين بالبحر الأسود

أنقرة(صدى):

قتل أربعة أشخاص ويجري البحث عن حوالى عشرين آخرين بعد غرق زورق اليوم، كان ينقل مهاجرين في البحر الأسود قبالة السواحل التركية.

وأفادت وكالة أنباء ” الأناضول ” التركية عن إغاثة 38 مهاجرا قرابة الظهر، لكن العمليات متواصلة بحثا عن 15 إلى عشرين آخرين.

وأوردت وكالة ” دوغان ” الخاصة أن الزورق غرق على بعد 60 ميلا بحريا من كفكن ” شمال غرب تركيا ” ، مشيرة إلى أن الوجهة التي قدم منها الزورق لا تزال غير معروفة ولا تلك التي كان في طريقه إليها، كما لم تعرف جنسيات المهاجرين على متن الزورق.

وكانت السلطات الرومانية أنقذت الأسبوع الماضي 150 مهاجرا على خلفية تسارع في عمليات العبور عبر البحر الأسود انطلاقا من تركيا التي تستقبل أكثر من ثلاثة ملايين لاجئ غالبيتهم من العراقيين والسوريين.

وتخشى رومانيا التي كانت بشكل عام حتى الآن بعيدة عن تدفق المهاجرين من أن يتحول البحر الأسود إلى معبر بديل عن البحر المتوسط للمهاجرين غير القانونيين الراغبين في بلوغ أوروبا.

ورصدت السلطات الرومانية نحو 570 مهاجرًا عبر هذه الطريق البحرية خلال أغسطس الماضي بعد أن كان عددهم لا يتجاوز حفنة منذ 2015.

وتساعد هذه الطريق على تفادي اليونان حيث يواجه الوافدون الجدد خطر طردهم إلى تركيا بموجب اتفاق مثير للجدل وقع في مارس 2016 بين الاتحاد الأوروبي وأنقرة.