بالفيديو.. امرأة تلقن فتاة ضبطتها بسيارة زوجها علقة ساخنة

متابعات(صدى):

لقنت امرأة عشيقة زوجها علقة ساخنة بعد ضبطها معه بالسيارة عقب مطاردتهما بدراجة بخارية واعتراض طريقهما.

وأنزلت السيدة الفتاة من السيارة وأجبرتها على الرحيل بعد فاصل من التنكيل بها، فيما حاول الزوج الدفاع عن عشيقته وحمايتها من بطش الزوجة التي انتقلت إليه لتوبخه بدوره.