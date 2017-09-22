بالفيديو.. امرأة تلقن فتاة ضبطتها بسيارة زوجها علقة ساخنة
لقنت امرأة عشيقة زوجها علقة ساخنة بعد ضبطها معه بالسيارة عقب مطاردتهما بدراجة بخارية واعتراض طريقهما.
وأنزلت السيدة الفتاة من السيارة وأجبرتها على الرحيل بعد فاصل من التنكيل بها، فيما حاول الزوج الدفاع عن عشيقته وحمايتها من بطش الزوجة التي انتقلت إليه لتوبخه بدوره.
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 963 ] نشر منذ 29 دقيقة
ههههههة
لعنت سنسفيلها
كان تجيبي الرخمة ذى معها
جنوبيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 4675 ] نشر منذ 16 دقيقة
ههههه😊كفو يابطله ليتك بس ضربتي زوجك معها😊😁😁