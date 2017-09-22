بالصور.. وفد الحرس الملكي في زيارة للمركز الوطني للعمليات الأمنية

علي القرني(صدى):

قام وفد من رئاسة الحرس الملكي بزيارة المركز الوطني للعمليات الأمنية – مركز العمليات الأمنية الموحد 911 بمكة المكرمة، التابع للمركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية .

وترأس الوفد العميد الركن / بدر بن عبدالعزيز الزمامي وكان بحضور عدد من الضباط والأفراد منسوبي الحرس الملكي ، حيث اطلع الوفد على أحدث الأنظمة والتجهيزات كأجهزة الاتصال والمراقبة التلفزيونية، وإمكانية الربط بعددٍ من الجهات.

وشاهد الوفد عرضًا موجزًا عن مراحل المشروع وأهدافه والتطلعات المستقبلية حيث يعتبر هذا المركز أضخم وأكبر مركز اتصال بالشرق الأوسط، ويقدم خدمات عالية الجودة لجميع المواطنين والمقيمين .

وفي نهاية الجولة قدم العميد الركن / بدر بن عبدالعزيز الزمامي وزملاءه شكرهم وتقديرهم لمنسوبي المركز وما أطلعو من تطور وتقنيه حديثة واحترافية وجودة بالاداء من قيادات ومنسوبي المركز لحفظ أمن الوطن والمواطن والمقيم.