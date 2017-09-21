إيقاف ” الحجري ” عن الإمامة والخطابة لوصفه المرأة بـ ” ربع عقل “
وجه أمير منطقة عسير صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، بمنع عضو الإفتاء في المنطقة، الشيخ سعد الحجري، من الإمامة والخطابة وجميع المناشط الدعوية؛ بعد إثارته للرأي العام خلال محاضرة ألقاها في أحد الجوامع التابعة لمحافظة خميس مشيط، ووصفه للمرأة بأنها بربع عقل.
وقال المشرف العام على الشؤون الإعلامية المتحدث الرسمي لإمارة منطقة عسير سعد بن عبدالله آل ثابت في بيان صحفي، إن توجيه الأمير فيصل بن خالد المبلّغ للجهات المختصة، يأتي تفاعلا مع ما تم نشره وتداوله في مواقع التواصل الاجتماعي حول المحاضرة الي ألقاها عضو الإفتاء تحت عنوان (عشرون مفسدة لقيادة المرأة للسيارة)، وما ورد فيها من عبارات تثير الرأي العام، ووصف النساء بأنهن ناقصات عقل ودين.
وأضاف آل ثابت أن الإجراء يهدف إلى التصدي لكل مايثير الرأي العام، والحد من استغلال المنابر الدعوية لطرح آراء ووجهات نظر تسبب الجدل بين فئات المجتمع وتنتقص من قيمة الإنسان، مؤكدا أن القرار سيشمل كل من يحاول استغلال المنابر والمناشط الدعوية لطرح أراء ووجهات نظر خاصة لاتخدم المصلحة الوطنية.
اقرأ أيضا
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 2163 ] نشر منذ 8 ساعات
احسنتم و جزاك الله كل خير
💄فوفو20💄[ عدد التعليقات: 5541 ] نشر منذ 8 ساعات
كفو تتبع كفو تتبع كفو هذا الشخص مسمي نفسه وشيخ وهو بعيد عن الدين اساء لبنات الوطن وقذف المحصنات والادهى منه انه فسر حديث الرسول عليه الصلاة والسلام تفسير خاطيء وهذا افتراء على سيد البشر وكأن الرسول عليه الصلاة والسلام يهين المرأة وينتقص. منها وللاسف اكثر حديث تشوه معناه بسبب التفسير الخاطيء حتى من ناس يسمون أنفسهم مشايخ واهل علم صحيح ناقصة عقل لانها تنسى فقط وناقصة دين بعذر شرعي وأجرها وثوابها عند ربي ما يختلف عن الذكر ولكن المصيبة ان هذا الشيخ هو اللي ناقص عقل ودين
الابهاوي[ عدد التعليقات: 112 ] نشر منذ 7 ساعات
حسنتم و جزاك الله كل خير
alfahd42[ عدد التعليقات: 12220 ] نشر منذ 7 ساعات
لاحول ولا قوة الا بالله الله يصلح الحال
يفسرون على كيفهم
خلو الفتوى للعلماء ماتدرون ان فيه متصيدين للاخطاء
خالد الربياوي[ عدد التعليقات: 848 ] نشر منذ 7 ساعات
ماجاب شي من عنده ناقصات عقل ودين كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم لماذا لم يتم إيقاف قينان الغامدي عندما استخدم منبر الإعلام ضد المعلمين واتهم الجميع بدون استثناء معلمين ومعلمات وآثار الرأي العام نتمنى محاسبة الجميع بدون استثناء لمن يثير الرأي العام
^&^*،،* سهم *،،*^&^[ عدد التعليقات: 1023 ] نشر منذ 7 ساعات
بعض الحريم حتى ربع عقل ماعندها
^&^*،،* سهم *،،*^&^[ عدد التعليقات: 1023 ] نشر منذ 7 ساعات
بعض الحريم حتى ربع عقل ماعندها
Amq[ عدد التعليقات: 149 ] نشر منذ 7 ساعات
للاسف مع اعجابي بهذا الشيخ الا انه رجل دين ويعلم ماهوا تفسير حديث ناقصة عقل وهو ان العاطفه تغلب على التفكير ليس بنقص العقل الجنون او الغباء لو انها كذالك لكانت لاتربي طفل او تلد مولود او لم تكن اخت وام الله يهدي الحال
alfahd42[ عدد التعليقات: 12220 ] نشر منذ 7 ساعات
وانت يا سهم كم عندك من عقل نص ولا ربع عشان تحكم على الناس
^&^*،،* سهم *،،*^&^[ عدد التعليقات: 1023 ] نشر منذ 7 ساعات
انا قلت بعضهم يعني اللي مثل عقلك
راحة البال[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 7 ساعات
فعلاً الكثير يخطيء في شرح معنى الحديث ولو كان المقصود نقص في القدرات العقلية لما وجدنا كثير من النساء متميزات في عدد من المجالات بل وأكثر من الرجال وقد وصلت بعض النساء إلى مناصب كبيرة في بلدنا وغيرها من البلدان .
alfahd42[ عدد التعليقات: 12220 ] نشر منذ 7 ساعات
الله ياخذك يا سهم عطيتنيها في الجبهه
الواقع[ عدد التعليقات: 5187 ] نشر منذ 7 ساعات
اقل شيء احترم أمك وامي وأمهات كل الشعب السعودي فهن ولله الحمد كاملات العقل والنصف الثاني للمجتمع وأنجبن الابطال والعظماء ويبدو ان هذا المدعوا الحجري تجاوز حدوده كثيرا ونسي ان هناك من يوقفه عند حده جزاء له وردع لأمثاله
بنت الحرمين .[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 7 ساعات
وآسفاه بأنك تستظل تحت مظلة الدين وتحتمي به وأنت من الجاهلين فيه
من تحملت عبء حملك و ولادتك و تربيتك أليست التي وصفتها بربع عقل
من التي ازداد شوقك للحياة معها وهي مكملة نصف دينك أليست التي وصفتها بربع عقل
من هن الثلاث الذي قال رسولك عليه الصلاة والسلام ان احسنت تربيتهم دخلت الجنة
هل تقتص لي من شاربك او لحيتك التي ظننت بأنك بها مكتمل العقل لكي اظهر لك حقيقة تجهلها أنت .
alfahd42[ عدد التعليقات: 12220 ] نشر منذ 7 ساعات
امهات كل المسلمين
^&^*،،* سهم *،،*^&^[ عدد التعليقات: 1023 ] نشر منذ 7 ساعات
🌷🌷
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 3836 ] نشر منذ 7 ساعات
إذكروا لله إخواني الفــــــــــــهد و ســــــــــهم إنتوا إخوان .🌹.
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 3 ] نشر منذ 7 ساعات
بعض المشايخ الله يهديهم يجتهد ويخطئ ولكن خطأ مثل هذا الشيخ يفتح الباب لليبراليين للهجوم على الإسلام
alfahd42[ عدد التعليقات: 12220 ] نشر منذ 7 ساعات
راعي الددسن مرحبابك ابشرك متعوذين من الشيطان
انا على طول اعترفت انه عطانيها في الجبهه وهو ماقصر ماتشوفه ارسل الوردات
مغرد[ عدد التعليقات: 658 ] نشر منذ 7 ساعات
الى يبى يشتهر ينشر شى مخالف يشتهر لان الشهره ما تجى الا بعد تعب بعد السجن والمرمطه يشتهر
مغرد[ عدد التعليقات: 658 ] نشر منذ 7 ساعات
ياليت تكوت الفتوى خاصه بهيئة كبار العلما او ممن يثقون بعلمه يفو ضونه اما كل هب ودب يفتى مشكله
مغرد[ عدد التعليقات: 658 ] نشر منذ 6 ساعات
الى يبى يستفسر عن تفسير الا يه الصحيح اكتب تفسير الشعراوى للحرمه ناقصه دين وعقل شو فوا التفسير الحكيم تحصلونه على اليو تيوب
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 950 ] نشر منذ 6 ساعات
يا اخوان صلو على النبي صلى الله علية وسلم
الحجري انتقص من شأن النساء للأمانة وهذا يجب ردعة هنا حتى لا يتمادى أي إمعة يهري بما لا يدري وسلامتكم
اما الفهد42
اشكرك على طناختك واعترافك فالإعتراف من شم الرجال شرواك
وسهم اخونا ولاكن تعصبك لرئيك لا يجيز لك مصادرة أراء الأخرين فكما تجزم بصحيح رايك لغيرك المثل بالضبط
هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد
قوقاز[ عدد التعليقات: 78 ] نشر منذ 6 ساعات
يبغى ينشهر ويلتفتو لو اصحاب الفكر الضال ويعطو فلوس
مرسيدس[ عدد التعليقات: 45 ] نشر منذ 5 ساعات
من فين جا ذيبان والله مهزله من الذي حمله في بطنه حتى الدجاجه تربي فراخها تبدأ بالبيض تحصنه حتى يفقس الى ان يكبروا وهي تعتني بهم وهذى يقول بربع عقل والله دين الرسول صلى الله عليه وسلم بريء منك ومن شاكلتك نعتذر لكن ايها الاخوات عما بدر من هذى لأنه نسي أنه بدأت رحلته في الحياه من بطن أمه وهي تحمله وهن على وهن وحملته تسع أشهر إلى أن ربته وسهرت ليالي على مرضه إلى أن كبر وكافء امه بربع عقل
براغى[ عدد التعليقات: 448 ] نشر منذ 5 ساعات
عندما يدعى هذا الشخص عالم دين ويكون هذا تفسيره للحديث الشريف فهذه مصيبة
حابس[ عدد التعليقات: 138 ] نشر منذ 5 ساعات
طيب وقينان الغامدي الذي لم يسب النساء فقط … بل سب النساء والرجال عطران الشوارب .. وش وضعه ؟
مغرد[ عدد التعليقات: 658 ] نشر منذ 4 ساعات
حابس تصدق احس انك مسكين متعصب لفئه الا وهى كل من قصر ثوبه انه رجل دين كل من صلا بالناس انه رجل دين لا والف لا لا تعصب لا احد قل الحق واتركك انتوا مثل الشيعه الى كل مجموعه له سيد يتبعه والباق ين نواصب
الحربي[ عدد التعليقات: 308 ] نشر منذ 4 ساعات
بسم الله الرحمن الرحيم
الصراحة راحة، كما أخبر الرسول -صلى الله عليه وسلم ،100% النساء ناقصات عقل ودين والشيخ هذا
وغيره من الذين يحبون الله ورسوله صدق المحبة أبطال ويشرفون الدين الإسلامي خير تشريف.
لايجوز للمرأة قيادة السيارة أو اي مركبة كانت في (بلاد الحرمين الشريفين ) ولايجوز لها الخروج من البيت إلا
مع محرم وكذلك يحرم عليها مخالطة الرجال سواءً في العمل أو الأسواق أو اَي مكان .
يجب على المرأة أن تلزم بيتها وتقوم بتربية ابنائها خير تربية وان تحسن إدارة مملكتها الحقيقية ( المطبخ)
وتعتني بزوجها ووالديها وأهلها خير عناية وان تصون وتحافظ على عرضها وتحفظ شرفها وشرف اَهلها .
ختامًا، لعنة الله على دعاة تحرير المرأة وكشف سترها في ( بلاد الحرمين الشريفين) الليبراليون والحمارييون
الفاسقون عبيد وأذناب الغرب الكافر وعبدة الأبقار .
مع وافر المحبة.
حابس[ عدد التعليقات: 138 ] نشر منذ 4 ساعات
“المرأةُ عَوْرةٌ، فإذا خَرَجَت استَشْرَفَها الشَيطانُ، وأَقْرَبُ ما تَكُونُ المرأةُ إلى وَجْهِ اللهِ إذا كانَت في قَعْرِ بَيْتِها”.
رَوى ابن حبان وغيرُه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: “المرأةُ عَوْرةٌ، فإذا خَرَجَت استَشْرَفَها الشَيطانُ، وأَقْرَبُ ما تَكُونُ المرأةُ إلى وَجْهِ اللهِ إذا كانَت في قَعْرِ بَيْتِها”.
ومعنى “استَشْرَفَها الشَيطانُ” أي يَهْتَمُّ بها ليَفْتِنَ بها أو يَفْتِنَها. فهو كالذي يُحَدِّقُ بالشىء مُهْتَمًّا به.
ومعنى “وَجهِ الله” هنا طاعةُ الله، وقد أوَّلَ بعضُ السَلَف “وجه الله” في ءاية ﴿كلُّ شَىءٍ هالِكٌ إلا وَجْهَه﴾ بأنَ المرادَ بالوَجْهِ الطاعاتُ التي يُتَقَرَّبُ بها إلى الله.
فمعنى الحديثِ أنه مطلوبٌ من المرأة أن تُلازِمَ البيتَ فلا يَنبغِي للمرأةِ أن تَخْرُجَ مِن بَيْتِها إلا لأَمْرٍ تَحتاجُه لدِينِها أو لِدُنْياها، الخروجُ لغير ذلك مِن النساء لا يَنْبَغِي.
زَوْجاتُ الرسولِ عليه السلامُ وعلى ءاله بعدَما قالَ لَـهُنَّ لَمَّا رَجَعَ مِن حَجَّةِ الوَداع “هذه ثُمَّ ظُهُورَ الحُصُر” معناه هذه الحَجَّةُ خَرَجْتُمُوها معي، بعد ذلك الْزَمْنَ الحُصُر، أي الْزَمْنَ بُيُوتَكُنَّ، ما خَرَجَت بعد ذلك واحِدَةٌ مِنْهُنَّ للحَجِّ إلا عائشةَ.
عائشة خرجت بنيّة الحجّ وقالت قول الرسول :”ثمّ ظُهُورَ الحُصُر” ليس معناه أنه فُرِضَ علينا ملازمةُ البيوت بعد هذا، إنما معناه الأفضلُ لنا هذا.
فخُروج المرأة مِن البيت إن لم يَكُن هناك سَبَبٌ شرعيّ لا خيرَ فيه، بل صلاةُ الجماعة للمرأة في بَيتِها أفضل كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “صلاةُ المرأةِ في بَيتِها أَفضلُ مِن صلاتها في مَسْجِدِي” رواه مسلم.
sma_abha[ عدد التعليقات: 659 ] نشر منذ 4 ساعات
حسبنا الله ونعم الوكيل
مرسيدس[ عدد التعليقات: 45 ] نشر منذ 3 ساعات
الحربي/// كلنا نتفق على أن من جعل المرأه ويريد لها ان تتحرر فاسق بجميع الأديان لكن عندنا الي جبرهاها تطلع العوز والفقر وقلة الحيله عندك الي يبيعوا شاي على الارصفه من النساء سبب ذالك الفقر لو كانت مبسوطه معززه مكرمه ما كانت تبحث عن عمل ويناهق المتناهقون اعطوا المرأه حريتها وادعموها ببيع الشاي على الارصفه او مخالطة الرجال بحجة انها نصف المجتمع طيب هي كل المجتمع اذا اعطيت حقوقهاكامله المرأه عندنا هنا اصطهدوها مثل الغرب صارت سلعه يعاملونها معاملة الرجل بحجة لا نتمنى أن تقارن بلدنا بالبلدان الأخرى فهي غير البلدان دعا لهانبي الله إبراهيم خليل الله البركه المرأه في إيران مستهدفه بالمتعه وفي الغرب باندية الدعاره والمراقص والمجون هذه لم تكن سوى في الجاهليه والأمم السابقه المرأه عندنا مستهدفه لم تحفض حقوقها كامله صدقنا أكذوبة الغرب تحرير المرأه وتعايشنا معها وسلط إعلامنا عليها ( اختلافنا مع قول الشيخ بربع عقل )
مغرد[ عدد التعليقات: 658 ] نشر منذ 3 ساعات
الحريم على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم با عوا وشروا وكانوا يكلمون الرجال اجل تبيع وهى صا مته شا ركت فى المعارك تسقى الصحابه وفى الا سواق تبيع تشترى العمل ما فيه عيب اما الى يقول حقوق الحرمه نعم الحرمه لها حقوق واذكر ايام زمان الحرمه كانها دميه وليست ادميه يضربها بالسوط بل اذا يكلم احد زملا ئه او فى مجلس يقول حرمتى اكرمك الله او الحرمه اكرمك الله وانا مدرى ليش تفكير البعض ممن ينتسبون لتدين يفكر فى الحرمه انها وعا للشهوه لا يا اخى ترا الناس ما ينظرون لنظرتك الحرمه عليها حقوق ولها حقوق وليست وعا للشهوه لاتنظرون لها كذا غيروا مفهومكم طيب واحده ما عندها عا يل ولا من يصرف عليها تجلس فى البيت على شان وجهك انت وهو لا تجون با احا ديث مكذوبه من حق الحرمه تبيع وتشترى تعمل
جنوبيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 4669 ] نشر منذ 3 ساعات
مستغربه واحساسي مو قاصد😊الشيخ والله اعلم وان كان قاصد فمنهي اللي؟ربته وخلته امام مو صاحبه الربع عقل😊😁اما قياده السياره لنا فو الله اني معك ياشيخنا قلب وقالب😁😊👍 قودي بيتك ارحم واستر👍😊
الجنتل 2011[ عدد التعليقات: 8 ] نشر منذ 3 ساعات
قسم بالله صادق
Mr. Crash[ عدد التعليقات: 1670 ] نشر منذ 3 ساعات
سمعت جزء من اللي قاله، هو قال بعض النساء ماقال كل النساء، وهو صادق بعض الحريم ماعندها مير عقل مره خل ربع ، وبعضهن مره عن عشرة رجال عقل ودين وتسنع رجلها وهو مايسوى التالي من الغنم
لايكثـــر[ عدد التعليقات: 19183 ] نشر منذ 1 ساعة
ههههههههههههههههه
العربي[ عدد التعليقات: 4 ] نشر منذ 1 ساعة
نرجو من صدى أن لا تكتب كلمة شيخ على هذا … والجاهل ….
المرأه يا ….. هي امك واختك وبنتك
ما أصلي وراك لو ما فيه مسجد غير هذا
M-512[ عدد التعليقات: 75 ] نشر منذ 1 ساعة
ألي يشوف الأنستقرام الحين يقول وااااه عط الدنيا السلاااام.