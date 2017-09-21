الغذامي والموسى عقب وصف الحجري أن المرأة بربع عقل: أنت أخطر على الإسلام من أعدائه

حمود العنزي(صدى):

أشعل الدكتور سعد بن سعيد الحجري، جدلاً واسع النطاق، في شأن المرأة التي وصفها بأنها ” ذات ربع عقل ” وجاء ذلك خلال محاضرة دينية.

وقال الدكتور عبدالله الغذامي، تعقيبًا على المقطع الذي طالب فيه الشيخ الحجري بعدم قيادة المرأة؛ لأنها إذا ذهبت إلى السوق صارت بربع عقل، أنَّه “ لو خطط كل أعداء الإسلام من خطط، فلن يجدوا أشد فتكًا في ديننا من رجل يسيء توجيه النصوص ويحرفها ليوظف سوء فهمه للنصوص ” .

و أعرب الكاتب علي سعد الموسى، عن استيائه من المحاضرة التي ألقاها الشيخ الحجري، قائلاً: “ أما أنا فأشهد الله أن المرأة لم تمثل سوى 4.7 % من نسبة الجريمة في وطني بحسب بيان الداخلية. هذا وهي بربع عقل ” .

مما أثا غضب وتسائلات المواطنون على مواقع التواصل وردود فعلهم “ تويتر ” للتواصل الاجتماعي، كيف يسمح الشيخ المؤمن بأنَّ المرأة ناقصة عقل ودين، بأن تكون هي ذاتها القائمة على تربية أولاده وإطعامه، وقبلها كيف رضع منها؟.