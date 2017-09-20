القبض على متهوري طريق الرين في بيشة ” فيديو “
ألقت دوريات المرور في محافظة بيشة القبض على 3 أشخاص كانوا يقودون مركباتهم بسرعة تتجاوز ٢٠٠كلم/س على طريق الرين ــ بيشة، وعكس اتجاه السير ما يهدد سلامة الآخرين.
وأكد المتحدث باسم الإدارة العامة للمرور المقدم طارق الربيعان، القبض على المتهورين الذين كانوا يقودون مركباتهم بسرعة جنونية على طريق الرين ــ بيشة، وذلك بعد تحليل مقطع الفيديو المتداول والبحث والتحري عن مرتكبي المخالفات، وقبض على اثنين منهم في بيشة والثالث في الدمام، حيث تم حجز المركبات وإيداعهم التوقيف تمهيداً لاستكمال التحقيق وإصدار العقوبات اللازمة من قبل هيئة الفصل بالمخالفات المرورية.
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القرني[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 19509 ] نشر منذ 2 ساعتين
بيض الله وجه الي صور المقطع
ومعد ينفع الا تصوير وارسل على برنامج أمن وأمان🤗
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 2600 ] نشر منذ 2 ساعتين
كفو يالي صورت المقطع
اسأل الله ان يصلحه ويهديه بعد ما ينال العقاب الرادع
,ااالسحاب؛[ عدد التعليقات: 1384 ] نشر منذ 2 ساعتين
ايضا من صور المقطع تجاوز السرعه القانونيه وجاراهم