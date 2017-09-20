القبض على متهوري طريق الرين في بيشة ” فيديو “

محمد بن طحيطح(صدى):

ألقت دوريات المرور في محافظة بيشة القبض على 3 أشخاص كانوا يقودون مركباتهم بسرعة تتجاوز ٢٠٠كلم/‏س على طريق الرين ــ بيشة، وعكس اتجاه السير ما يهدد سلامة الآخرين.

وأكد المتحدث باسم الإدارة العامة للمرور المقدم طارق الربيعان، القبض على المتهورين الذين كانوا يقودون مركباتهم بسرعة جنونية على طريق الرين ــ بيشة، وذلك بعد تحليل مقطع الفيديو المتداول والبحث والتحري عن مرتكبي المخالفات، وقبض على اثنين منهم في بيشة والثالث في الدمام، حيث تم حجز المركبات وإيداعهم التوقيف تمهيداً لاستكمال التحقيق وإصدار العقوبات اللازمة من قبل هيئة الفصل بالمخالفات المرورية.

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