بالفيديو.. متهورون يقودون 3 سيارات بسرعة جنونية على طريق الرين بيشة - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. متهورون يقودون 3 سيارات بسرعة جنونية على طريق الرين بيشة
كشف مقطع فيديو متداول قيام قائدي 3 سيارات وهم يقودون سياراتهم على نحو خطر على طريق الرين بيشة، وبسرعات عالية تجاوزت الـ 200 كلم في الساعة.
وأوضح الفيديو السيارات وهي تتحرك من أقصى يمين الشارع إلى أقصى اليسار ومن ثم تعود مرة أخرى، الأمر الذي شكل خطراً على إحدى السيارات التي قدمت من الاتجاه الآخر للطريق.
وقال موثق المقطع الذي كان يقود خلف السيارات الثلاث إن الواقعة حدثت بطريق الرين بيشة، ووثق من خلال عداد سيارته السرعة العالية التي كانت تسير بها السيارات، كما دون على ورقة صغيرة أرقام السيارات، مبيناً أن إحداها ” أفالون ” ، والأخريين من نوع ” هايلوكس ” .
القرني[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 19439 ] نشر منذ 57 دقيقة
مااكثر من حوادث طريق الرين
لكن الحل الوحيد
هو رفع اسعار البترول
والله لو صار تفليل التانكي ب٣٠٠ريال
او حتى ٢٠٠ريال
إن تشوف المتهورين يهجدون ومعد تشوف سرعة وقتلا ف الخطوط
نهر الدم بيختفي للأبد
الناس بتصير تحسب الف حساب وحساب للمشوار الواحد
الواقع[ عدد التعليقات: 5169 ] نشر منذ 47 دقيقة
لماذا هذا الطريق مهمل وتركه لقطاع الطرق والقتلة أمثال هؤلاء الاوباش