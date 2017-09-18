بالفيديو.. متهورون يقودون 3 سيارات بسرعة جنونية على طريق الرين بيشة - صحيفة صدى الالكترونية

محمد طحيطح(صدى):

كشف مقطع فيديو متداول قيام قائدي 3 سيارات وهم يقودون سياراتهم على نحو خطر على طريق الرين بيشة، وبسرعات عالية تجاوزت الـ 200 كلم في الساعة.‎

وأوضح الفيديو السيارات وهي تتحرك من أقصى يمين الشارع إلى أقصى اليسار ومن ثم تعود مرة أخرى، الأمر الذي شكل خطراً على إحدى السيارات التي قدمت من الاتجاه الآخر للطريق.

وقال موثق المقطع الذي كان يقود خلف السيارات الثلاث إن الواقعة حدثت بطريق الرين بيشة، ووثق من خلال عداد سيارته السرعة العالية التي كانت تسير بها السيارات، كما دون على ورقة صغيرة أرقام السيارات، مبيناً أن إحداها ” أفالون ” ، والأخريين من نوع ” هايلوكس ” .