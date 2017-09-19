رئيس إدارة ” أعمال ” : دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة يخلق فرص وظيفية للشباب

سعيد العجل(صدى):

أكد صاحب السمو الملكي الأمير/ فيصل بن عبد الرحمن بن عبد العزيز ـ رئيس مجلس إدارة جمعية تنمية وتمويل الأسر المنتجة بمنطقة الرياض(أعمال) أن دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة ، من شأنه خلق فرص وظيفية للشباب من الجنسين ويتيح مجالات الإبداع لهم، وتنمية مهاراتهم وإبراز قدراتهم، وتحسين وضعهم المعيشي وتوفير الحياة الكريمة للأسرة .

مشيداً سموه بمعرض وملتقى ” بيبان 2017 ” ، الذي نظمته الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت) بمركز الرياض للمؤتمرات والمعارض، ودشنه الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي وزير التجارة والاستثمار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

جاء ذلك خلال حضور سموه الندوات التي تخللت المعرض بحضور ومشاركة، محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الدكتور غسان بن أحمد السليمان، ووزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف آل الشيخ، ووزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله السواحة، ووزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي الغفيص، ووزير الإسكان ماجد الحقيل.

كما نوه سموه بالمبادرات التي دشنها الدكتور ماجد القصبي لهيئة ” منشآت ” ، وكذلك المبادرات التي دشنها وزير التجارة والاستثمار، مبينا أن تلك البرامج البناءة تهدف إلى تقديم حلول لتمكين وتطوير قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة، موضحا أن ذلك سوف يعزز الإنتاج المحلي ويدفع بعجلة التنمية قدما، ويسهم في رفع الاقتصاد الوطني ، وهو ما دعت إلية الرؤية الطموحة المملكة 2030

وأضاف سمو رئيس الجمعية أن جمعية (أعمال) تسعى لتحقيق تلك الأهداف النبيلة وتنتهج ذات التوجه والأسلوب، من خلال تقديم أوجه الدعم المتنوعة للأسر المنتجة التي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة للمستفيدين، وتعزيز ثقافة الإنتاج في المجتمع المحلي وتشجيع الأسر على الإنتاج والاعتماد على النفس.

وزاد سموه تسهم الجمعية بتسويق منتجاتها وتوفير فرص عمل لأبناء الأسر المنتجة إضافة إلى تطوير قدرات ومهارات الأسرة بالإعداد والتأهيل والتدريب والمتابعة ، وبناء شراكات استراتيجية مع الجهات ذات العلاقة.

وبعد حضور ندوة الوزراء قام سموه بالتجول بالمعرض المصاحب وزيارة لبعض المشاركين من الجهات وابدى سموه تبني مشاريع بعض الشباب والفتيات من خلال جمعية اعمال المشاركة في جناح خاص بمعرض بيبان.