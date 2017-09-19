بالفيديو.. الأسباب الحقيقية لإقالة سامي الجابر من تدريب الشباب

نواف السالم(صدى):

قال الصحفي عبدالرحمن عابد، تعليقا على إقالة الشباب مدربه سامي الجابر، بعد خسارة الباطن، ” كنت أتمنى استمرار الجابر، هو مدرب قدير، لتحقيق نجاحات مع الفريق “.

وأوضح في لقاء تلفزيوني، أن الجابر تعرض لمؤامرات من قبل اللاعبين في نادي الشباب، كاشفا أنه جرى اتفاق بين اللاعبين لاسقاط الجابري، من خلال عدم تقديم مستوى جيد.

وأكد أن لاعبي الشباب يشعرون أن الفوز يأتي نتيجة اجتهادهم الخاص، وإنما الخسارة فيتحملها سامي الجابر وحده.