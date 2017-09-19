بالفيديو.. الأسباب الحقيقية لإقالة سامي الجابر من تدريب الشباب
قال الصحفي عبدالرحمن عابد، تعليقا على إقالة الشباب مدربه سامي الجابر، بعد خسارة الباطن، ” كنت أتمنى استمرار الجابر، هو مدرب قدير، لتحقيق نجاحات مع الفريق “.
وأوضح في لقاء تلفزيوني، أن الجابر تعرض لمؤامرات من قبل اللاعبين في نادي الشباب، كاشفا أنه جرى اتفاق بين اللاعبين لاسقاط الجابري، من خلال عدم تقديم مستوى جيد.
وأكد أن لاعبي الشباب يشعرون أن الفوز يأتي نتيجة اجتهادهم الخاص، وإنما الخسارة فيتحملها سامي الجابر وحده.
قود[ عدد التعليقات: 1053 ] نشر منذ 2 ساعتين
هههههههههههه لاياشيخ ههههههههههههههه شال نص اللاعبين وجاب اللاعبين اللي يبغاهم لو صحيح كلامك زي ماتقول كان شالهم كلهم هههههههههههههه
بعض الناس يقول كلام مدري هو نفسه يصدقه ولا ايش
سامي مدرب فااااااااااااااااااااشل واسقط هبية الشباااااااب ودمر الناااااااادي
ابو راكان[ عدد التعليقات: 118 ] نشر منذ 1 ساعة
يرتب له يستلم تدريب المنتخب
يحب السنترة الله لا يفشلنا
الواقع[ عدد التعليقات: 5175 ] نشر منذ 1 ساعة
معظم المدربين يتم التعاقد معهم ويتم إلغاء التعاقد اين المشكلة
ابو سلطان[ عدد التعليقات: 892 ] نشر منذ 46 دقيقة
اعتقد الكبتن سامي الجابر التحليل الرياضي انسب له في احد القنوات الرياضية السعودية او الامارتية لانه خاض 3 تجارب مع اندية الهلال والوحدة الاماراتي والشباب لم يكتب لها النجاح
لاعب سابق[ عدد التعليقات: 892 ] نشر منذ 42 دقيقة
معظم المدربين يتم التعاقد معهم ويتم إلغاء التعاقد اين المشكلة لان الكبتن سامي غير لان له اعداء يكرهون لسامي التفوق والنجاح بسبب معاملته لبعض لاعيبة الهلال والشباب وامور اخري من خلف الكواليس
رااايق[ عدد التعليقات: 2684 ] نشر منذ 34 دقيقة
طيب …
كجمغلو[ عدد التعليقات: 2047 ] نشر منذ 24 دقيقة
بغض النظر …….. سامي الجابر لا يستحق ان يكون مدرب