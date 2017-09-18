⁠⁠⁠⁠⁠ شاب يحتفل بطلاقه من زوجته بطريقة غريبة - صحيفة صدى الالكترونية

أنقرة(صدى):

زين شاب تٌركي ” 26 عاما ” ، ويعيش في ولاية أفيون كارا حصار التركية ، سيارته للأحتفال بطلاقه من زوجته ، وانطلق الشاب بالسيارة في جولة حول المحكمة التي صدر فيها حٌكم طلاقه.

وكتب الشاب على مقدمة السيارة ” تطلقت ” وبآخرها ” تحرَّرت ” ، وعلى زجاجها الخلفي ” لديك طريق حتى الجحيم ” .

وعبَّر الشاب عن سعادته قائلاً لصحف محلية : ” اليوم أسعد يوم في حياتي، صدقوني حتى يوم زفافي لم أفرح لهذه الدرجة، وأخيراً طلَّقت وعبرت عن سعادتي بهذه الطريقة، وأعتقد أنني أول من يحتفل في تركيا بطلاقه بهذه الطريقة “.

وتعود أسباب الطلاق بين رضوان وزوجته إلى ما وصفه بالخلافات المستمرة، وعدم التفاهم الشديد، حيث قرَّر القاضي طلاق الزوجين بموافقة من الطرفين، بعد أن دام زواجهما ست سنوات، ولديهما طفلة عمرها 4 سنوات، تم إسناد حضانتها إلى الأم.

هذا الحكم لم يقلق رضوان، الذي أضاف أنه ليس هناك كراحة البال والعيش بحرية، قائلاً: ” تخلصت منهما، لا أريد لا البنت ولا الأم بعد الآن “.