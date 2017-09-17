" الجمارك " تخفض مدة بقاء البضائع المتروكة بالمنافذ - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

أصدرت مصلحة الجمارك العامة تعميمًا لكافة منافذها الجمركية ” البرية والجوية والبحرية ” يتضمن القرار الوزاري رقم 3326 وتاريخ 15-11-1438هـ، بتخفيض مدة بقاء البضائع المتروكة بالمنافذ الجمركية لتصبح 15 يومًا للبضائع القابلة للتلف و30 يومًا للبضائع الأخرى اعتبارًا من 1-1-1439هـ.

وأوضحت مصلحة الجمارك العامة أن هذا التعديل يأتي تماشيًا مع أهداف رؤية المملكة 2030 في تحويل المملكة لمركز خدمات لوجستي عالمي ومتميز، وتوافقًا مع مبادرات الجمارك في التحول الوطني 2020 ومن ضمنها برنامج ” الفسح خلال 24 ساعة ” والذي تم تطبيقه بالتعاون مع شركاء الجمارك في العمل الجمركي من القطاعين العام والخاص، وذلك في عدد من المنافذ الجمركية – كمرحلة أولى -، حيث ساهم تطبيق هذا البرنامج في سرعة إنهاء الإجراءات الجمركية وانسيابية تدفق الواردات.

كما أن هذا التعديل يأتي أيضًا لمواجهة الزيادة المستمرة في حجم البضائع الواردة والحاجة الماسة إلى سرعة تفريغ الساحات من البضائع المتروكة.