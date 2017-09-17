تقرير ألماني عن مشاعل الشميمري مهندسة الصواريخ السعودية - صحيفة صدى الالكترونية

تقرير ألماني عن مشاعل الشميمري مهندسة الصواريخ السعودية
عرضت إذاعة صوت ألمانيا ” دويتشه فيله ” ، تقريراً مصوراً عن أول مهندسة سعودية في مجال الصواريخ الفضائية، مشاعل الشميمري؛ والتي التحقت بوكالة الطيران والفضاء الأمريكية ” ناسا ” ، كشفت فيه عن حلمها برفع عَلم بلادها عالياً في الفضاء.
وذكر التقرير أن مشاعل الشميمري، 33 عاماً، هي أول مهندسة سعودية في مجال الصواريخ والمركبات الفضائية، التحقت بوكالة الفضاء الأمريكية “ناسا” كباحثة في مجال تصميم الصواريخ.
كما لفت التقرير إلى أن مشاعل تمتلك شركة خاصّة اسمها ” مشاعل إيروسبيس ” ، لصناعة المركبات الفضائية والصواريخ الهجينة.
يذكر أن الشميمري حصات على إشادات مهنية من ” ناسا ” على إنجازاتها وبحوثها ، وكذلك الجيش الأمريكي.
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ابو محمد[ عدد التعليقات: 34030 ] نشر منذ 20 ساعة
ممتاز ..
,, موفقه خير يا مشاعل ,,
,, اشعلي الصواريخ المشعليه وباالفضا صورخيها ,,
طاهر سليم[ عدد التعليقات: 661 ] نشر منذ 20 ساعة
يسعد مساك ابو محمد
ابو محمد[ عدد التعليقات: 34030 ] نشر منذ 20 ساعة
يامساء الخير والرحمه يااخ طاهر سليم ,, ياهلا بجنابك العزيز ,,
,, اتمنى ان تكون بصحة جيده ,,
القرني[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 19424 ] نشر منذ 20 ساعة
الله يوففك يامشاعل للأمام ياااعسسسل
والله انك فخر لكل شاب سعودي وشابه سعوديه
وشكلك الحين زادك اناقة😘
النخيش[ عدد التعليقات: 86 ] نشر منذ 19 ساعة
الله يحفظها ويحميها من الاستخبارات الغربيه والاسرائيليه والايرانيه السؤال لماذا لاتعمل من داخل المملكه تحت الحراسه لخدمه الوطن في تخصصها بقاءها خارج البلاد فيه خطر على حياتها لقد قامت المخابرات الاجنبيه باكثر من اغتيال للخبراء في هذه التخصصات الخطيره من صواريخ واسلحه نوويه هل نعمل للمحافظه عليها ام نترك الامور حتى حصول مالايحمد عقباه الله يحميها ويحفظها برعايته لخدمه الوطن
جميل[ عدد التعليقات: 93 ] نشر منذ 19 ساعة
بتوفيق ان شاء الله
نفرات[ عدد التعليقات: 113 ] نشر منذ 19 ساعة
صواريخ ايش اللي تسويها مشاعل ما نعرف الا صاروخ واحد الحريم يعرفن له
خالد الربياوي[ عدد التعليقات: 839 ] نشر منذ 19 ساعة
ايه شكلها الان افضل
سلطان[ عدد التعليقات: 520 ] نشر منذ 19 ساعة
ماشاء الله
,ااالسحاب؛[ عدد التعليقات: 1360 ] نشر منذ 19 ساعة
بالتوفيق بنات بلدي والى الامام -لستن باقل من غيركن من بنات العالم—–افتقد لولؤة الصحيفه—–
ابو عمار[ عدد التعليقات: 12936 ] نشر منذ 19 ساعة
الله يوفقها في عملها ويحقق له طموحها
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 18635 ] نشر منذ 19 ساعة
بالتوفيق يا رب
عزيز[ عدد التعليقات: 154 ] نشر منذ 19 ساعة
أول مهندسة سعودية في مجال الصواريخ الفضائية، مشاعل الشميمري
يزيد العاشق[ عدد التعليقات: 154 ] نشر منذ 19 ساعة
طيب
هاجر الفهد[ عدد التعليقات: 359 ] نشر منذ 19 ساعة
الله يوفقك حبيبتي
خلود العنزي[ عدد التعليقات: 359 ] نشر منذ 19 ساعة
😍😍😍😍😍
القرني[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 19424 ] نشر منذ 19 ساعة
طريقة لبسك اليوم زادتنا احترام وتقدير لك
يامشاعل😘
رغد عبدالعزيز[ عدد التعليقات: 359 ] نشر منذ 19 ساعة
أول مهندسة سعودية في مجال الصواريخ والمركبات الفضائية، التحقت بوكالة الفضاء الأمريكية “ناسا” كباحثة في مجال تصميم الصواريخ.😍😍😍😍
ام عماد[ عدد التعليقات: 293 ] نشر منذ 19 ساعة
ممتاز
اله يوفقك
عنود[ عدد التعليقات: 293 ] نشر منذ 19 ساعة
مشاعل احببتك فى الله😘😘😘😍😍😍
Roveen[ عدد التعليقات: 293 ] نشر منذ 19 ساعة
ماشاء الله
انتى فخر لكل نساء السعوديه
skaka[ عدد التعليقات: 1244 ] نشر منذ 19 ساعة
بالتوفيق سيدتي رفعتي رؤسنا جميعاً ربي يوفقك
الواقع[ عدد التعليقات: 5163 ] نشر منذ 18 ساعة
ماهي فائدة الوطن مثل الذي يزرع شجرة ثمارها للغير
القرني[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 19424 ] نشر منذ 18 ساعة
أنا أستأذنت منها انقل لكم حبها وشكرها وتقديرها
لكل من ساندها وشجعها
هذي والله فخر لنا كلنا🤗
علي القحطاني[ عدد التعليقات: 45 ] نشر منذ 17 ساعة
على راسي . كفو .
جنوبيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 4535 ] نشر منذ 16 ساعة
الله يوفقها😁
مطب[ عدد التعليقات: 99 ] نشر منذ 15 ساعة
مشاعل……….
💄فوفو20💄[ عدد التعليقات: 5509 ] نشر منذ 14 ساعة
ترفعين الراس يابنت بلادي الله يوفقك
alfahd42[ عدد التعليقات: 11921 ] نشر منذ 14 ساعة
اشعلي الصواريخ وصورخيها
alfahd42[ عدد التعليقات: 11921 ] نشر منذ 14 ساعة
يقصدون مجال التصميم
ابوعجره[ عدد التعليقات: 146 ] نشر منذ 1 ساعة
يمكن صواريخ من تحت
ابو عبدالله[ عدد التعليقات: 325 ] نشر منذ 1 ساعة
القرني وش حلوك ساكت