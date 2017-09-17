 تقرير ألماني عن مشاعل الشميمري مهندسة الصواريخ السعودية - صحيفة صدى الالكترونية

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    سبتمبر

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تقرير ألماني عن مشاعل الشميمري مهندسة الصواريخ السعودية

تقرير ألماني عن مشاعل الشميمري مهندسة الصواريخ السعودية
نايف السالم(صدى):

عرضت إذاعة صوت ألمانيا ” دويتشه فيله ” ، تقريراً مصوراً عن أول مهندسة سعودية في مجال الصواريخ الفضائية، مشاعل الشميمري؛ والتي التحقت بوكالة الطيران والفضاء الأمريكية ” ناسا ” ، كشفت فيه عن حلمها برفع عَلم بلادها عالياً في الفضاء.

وذكر التقرير أن مشاعل الشميمري، 33 عاماً، هي أول مهندسة سعودية في مجال الصواريخ والمركبات الفضائية، التحقت بوكالة الفضاء الأمريكية “ناسا” كباحثة في مجال تصميم الصواريخ.

كما لفت التقرير إلى أن مشاعل تمتلك شركة خاصّة اسمها ” مشاعل إيروسبيس ” ، لصناعة المركبات الفضائية والصواريخ الهجينة.

يذكر أن الشميمري حصات على إشادات مهنية من ” ناسا ” على إنجازاتها وبحوثها ، وكذلك الجيش الأمريكي.

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32 تعليق

[ عدد التعليقات: 34030 ] نشر منذ 20 ساعة

ممتاز ..

,, موفقه خير يا مشاعل ,,

,, اشعلي الصواريخ المشعليه وباالفضا صورخيها ,,

[ عدد التعليقات: 661 ] نشر منذ 20 ساعة

يسعد مساك ابو محمد

[ عدد التعليقات: 34030 ] نشر منذ 20 ساعة

يامساء الخير والرحمه يااخ طاهر سليم ,, ياهلا بجنابك العزيز ,,

,, اتمنى ان تكون بصحة جيده ,,

[ عدد التعليقات: 86 ] نشر منذ 19 ساعة

الله يحفظها ويحميها من الاستخبارات الغربيه والاسرائيليه والايرانيه السؤال لماذا لاتعمل من داخل المملكه تحت الحراسه لخدمه الوطن في تخصصها بقاءها خارج البلاد فيه خطر على حياتها لقد قامت المخابرات الاجنبيه باكثر من اغتيال للخبراء في هذه التخصصات الخطيره من صواريخ واسلحه نوويه هل نعمل للمحافظه عليها ام نترك الامور حتى حصول مالايحمد عقباه الله يحميها ويحفظها برعايته لخدمه الوطن

[ عدد التعليقات: 93 ] نشر منذ 19 ساعة

بتوفيق ان شاء الله

[ عدد التعليقات: 113 ] نشر منذ 19 ساعة

صواريخ ايش اللي تسويها مشاعل ما نعرف الا صاروخ واحد الحريم يعرفن له

[ عدد التعليقات: 520 ] نشر منذ 19 ساعة

ماشاء الله

[ عدد التعليقات: 1360 ] نشر منذ 19 ساعة

بالتوفيق بنات بلدي والى الامام -لستن باقل من غيركن من بنات العالم—–افتقد لولؤة الصحيفه—–

[ عدد التعليقات: 12936 ] نشر منذ 19 ساعة

الله يوفقها في عملها ويحقق له طموحها

[ عدد التعليقات: 154 ] نشر منذ 19 ساعة

أول مهندسة سعودية في مجال الصواريخ الفضائية، مشاعل الشميمري

[ عدد التعليقات: 359 ] نشر منذ 19 ساعة

الله يوفقك حبيبتي

[ عدد التعليقات: 359 ] نشر منذ 19 ساعة

أول مهندسة سعودية في مجال الصواريخ والمركبات الفضائية، التحقت بوكالة الفضاء الأمريكية “ناسا” كباحثة في مجال تصميم الصواريخ.😍😍😍😍

[ عدد التعليقات: 293 ] نشر منذ 19 ساعة

ممتاز
اله يوفقك

[ عدد التعليقات: 293 ] نشر منذ 19 ساعة

مشاعل احببتك فى الله😘😘😘😍😍😍

[ عدد التعليقات: 293 ] نشر منذ 19 ساعة

ماشاء الله
انتى فخر لكل نساء السعوديه

[ عدد التعليقات: 1244 ] نشر منذ 19 ساعة

بالتوفيق سيدتي رفعتي رؤسنا جميعاً ربي يوفقك

[ عدد التعليقات: 5163 ] نشر منذ 18 ساعة

ماهي فائدة الوطن مثل الذي يزرع شجرة ثمارها للغير

[ عدد التعليقات: 99 ] نشر منذ 15 ساعة

مشاعل……….

[ عدد التعليقات: 5509 ] نشر منذ 14 ساعة

ترفعين الراس يابنت بلادي الله يوفقك

[ عدد التعليقات: 11921 ] نشر منذ 14 ساعة

اشعلي الصواريخ وصورخيها

[ عدد التعليقات: 11921 ] نشر منذ 14 ساعة

يقصدون مجال التصميم

[ عدد التعليقات: 146 ] نشر منذ 1 ساعة

يمكن صواريخ من تحت

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