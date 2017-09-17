تقرير ألماني عن مشاعل الشميمري مهندسة الصواريخ السعودية - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

عرضت إذاعة صوت ألمانيا ” دويتشه فيله ” ، تقريراً مصوراً عن أول مهندسة سعودية في مجال الصواريخ الفضائية، مشاعل الشميمري؛ والتي التحقت بوكالة الطيران والفضاء الأمريكية ” ناسا ” ، كشفت فيه عن حلمها برفع عَلم بلادها عالياً في الفضاء.

وذكر التقرير أن مشاعل الشميمري، 33 عاماً، هي أول مهندسة سعودية في مجال الصواريخ والمركبات الفضائية، التحقت بوكالة الفضاء الأمريكية “ناسا” كباحثة في مجال تصميم الصواريخ.

كما لفت التقرير إلى أن مشاعل تمتلك شركة خاصّة اسمها ” مشاعل إيروسبيس ” ، لصناعة المركبات الفضائية والصواريخ الهجينة.

يذكر أن الشميمري حصات على إشادات مهنية من ” ناسا ” على إنجازاتها وبحوثها ، وكذلك الجيش الأمريكي.

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