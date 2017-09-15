الجيش الأمريكي مشيداً بالسعودية مشاعل الشميمري: نموذج ملهم للنساء - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

أشادت القيادة المركزية للجيش الأمريكي، بالمهندسة السعودية مشاعل الشميمري واصفة إياها بأنها ” نموذج ملهم للنساء ” ، لكونها أول سعودية تلتحق بوكالة الفضاء الأمريكية ” ناسا “.

ونشرت قيادة الجيش تغريدة على حسابها بموقع ” تويتر ” قالت فيها : ” طموحات المهندسة السعودية مشاعل الشميمري.. كأول سعودية تلتحق بالعمل في وكالة الفضاء الأمريكية ” ناسا “.. ” نموذج ملهم للنساء “.

وتعد الشميمري أول فتاة سعودية تعمل في مجال تصميم الصواريخ النووية، وتلتحق بوكالة ” ناسا ” ، حيث عملت على تطوير أبحاث خاصة في مجال الفضاء والصواريخ، وذلك بعد أن حصلت على منحة من ” ناسا ” حصلت بموجبها على درجة الماجستير في هندسة الطيران.

وتحمل الشميمري شهادة البكالوريوس في هندسة الطيران من معهد فلوريدا التقني في ملبورن، كما حصلت على شهادة البكالوريوس في الرياضيات التطبيقية من ذات المعهد.