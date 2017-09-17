تفاصيل حادث دهس مريض نفسي لوالدته في الرياض: أشقاءه يثأرون - صحيفة صدى الالكترونية

خاص(صدى):

كشفت مصادر مطلعة، أن المريض النفسي قاتل والدته، استدرجها بحجة موعد في مستشفى الأمل لترافقة، ثم أنزلها ودهسها 3 مرات ومن ثم ارسل احداثيات الموقع لأشقاءة.

وأوضحت المصادر أن القاتل يبلغ من العمر 27 عاماً، فيما ثأر أشقاء لوالدتهم، ويقتلون شقيقهم في موقع الجريمة، وتباشر الجهات الأمنية والهلال الأحمر الحادث.

وأقدم مريض نفسي على قتل والدته، دهسا بالسيارة على رماح الرياض، بالقرب من محطة صحاري.

وكشفت مصادر أن الشاب يعاني من مرض نفسي، وأقدم على دهس والدته بالسيارة على طريق رماح بالرياض بالقرب من محطة صحاري، لأسباب غير معلومة حتي الأن.

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