تفاصيل حادث دهس مريض نفسي لوالدته في الرياض: أشقاءه يثأرون - صحيفة صدى الالكترونية

تفاصيل حادث دهس مريض نفسي لوالدته في الرياض: أشقاءه يثأرون
كشفت مصادر مطلعة، أن المريض النفسي قاتل والدته، استدرجها بحجة موعد في مستشفى الأمل لترافقة، ثم أنزلها ودهسها 3 مرات ومن ثم ارسل احداثيات الموقع لأشقاءة.
وأوضحت المصادر أن القاتل يبلغ من العمر 27 عاماً، فيما ثأر أشقاء لوالدتهم، ويقتلون شقيقهم في موقع الجريمة، وتباشر الجهات الأمنية والهلال الأحمر الحادث.
وأقدم مريض نفسي على قتل والدته، دهسا بالسيارة على رماح الرياض، بالقرب من محطة صحاري.
وكشفت مصادر أن الشاب يعاني من مرض نفسي، وأقدم على دهس والدته بالسيارة على طريق رماح بالرياض بالقرب من محطة صحاري، لأسباب غير معلومة حتي الأن.
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القرني[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 19354 ] نشر منذ 56 دقيقة
الله المستعان🤔
ابو محمد[ عدد التعليقات: 33945 ] نشر منذ 54 دقيقة
لا حول ولا قوة إلا باالله ..
nj250441[ عدد التعليقات: 836 ] نشر منذ 52 دقيقة
لاحول ولا قوه الا بالله العلي العظيم
اسئل الله العفو والعافيه
انا لله وانا اليه راجعون
عجر لساني عن عن الكلام
👏👏👏[ عدد التعليقات: 95 ] نشر منذ 50 دقيقة
الله لا يرحمه ولا يغفر له قالوا إيش مريض نفسي لا والله هذا مجرم فاسد مجرم دمه بارد خطط الجريمه بكامل قواه عقليه فاهم ودارك لكل شي عارف انه عذر مريض نفسي يحميه من عقاب الدنيا لاحول ولاقوه الابالله
عذآب الرحيل[ عدد التعليقات: 270 ] نشر منذ 48 دقيقة
لمثل هذا يذوب
القلب من كمد ان كان
في القلب اسلام وايمان
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 18543 ] نشر منذ 42 دقيقة
يا ناس يا مسلمين اللي فهموني هذي الجزئيه. مافهمتها
فيما ثأر أشقاء لوالدتهم، ويقتلون شقيقهم في موقع الجريمة، وتباشر الجهات الأمنية والهلال الأحمر ا
ابو عمار[ عدد التعليقات: 12915 ] نشر منذ 38 دقيقة
لا حول و لا قوة الا بالله
الله يرحمها ويغفر لها
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 842 ] نشر منذ 28 دقيقة
لا حول ولا قوة الا بالله
يا الله تغفرلها وترحمها يا كريم
فاطمة الزهراء[ عدد التعليقات: 156 ] نشر منذ 14 دقيقة
لا اله الا الله
ام نايف[ عدد التعليقات: 156 ] نشر منذ 13 دقيقة
القاتل يبلغ من العمر 27 عاماً، فيما ثأر أشقاء لوالدتهم، ويقتلون شقيقهم في موقع الجريمة
باسم العنزي[ عدد التعليقات: 30 ] نشر منذ 6 دقائق
هذه الجريمة النكراء تضاف لجريمة الشابين الذين قتلوا والدهم ووالدتهم بالحمراء بالرياض قبل عام وفاتل والدة رئيس هيئة الامر بالمعروف بالقصيم قبل شهرين انهم الدواعش الملاعين فانتهوا ياسادة لأبنائكم واقاربكم فما زال الفكر الضال متغلغل عندنا حفظ الله بلادنا من كل شر ,