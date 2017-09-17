مريض نفسي يقتل والدته دهسا بالسيارة في الرياض - صحيفة صدى الالكترونية

مريض نفسي يقتل والدته دهسا بالسيارة في الرياض
أقدم مريض نفسي على قتل والدته، دهسا بالسيارة على رماح الرياض، بالقرب من محطة صحاري.
وكشفت مصادر أن الشاب يعاني من مرض نفسي، وأقدم على دهس والدته بالسيارة على طريق رماح بالرياض بالقرب من محطة صحاري، لأسباب غير معلومة حتي الأن.
القرني[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 19354 ] نشر منذ 1 ساعة
حلوه ذي اسباب غير معلومة
الا معلومه ونص
مخدرات وقل دين وتهاون ف التربية من الصغر
لكن خلاص لافات الفوت معد ينفع الصوت
الله يرحمها وبس🤔
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 18543 ] نشر منذ 57 دقيقة
الله المستعان يارب سترك وش ذا الحال
jamal elmalki[ عدد التعليقات: 27 ] نشر منذ 51 دقيقة
الاعتللات النفسية اكثر اصحابها ضحية المخدرات نسأل الله اللطف والسلامة
اللهم ارحمها وارحم امواتنا واموات المسلمين اجمعين