 مريض نفسي يقتل والدته دهسا بالسيارة في الرياض - صحيفة صدى الالكترونية

  • الأحد 17

    سبتمبر

  1. الرئيسية
  2. حوادث
  3. مريض نفسي يقتل والدته دهسا بالسيارة في الرياض

مريض نفسي يقتل والدته دهسا بالسيارة في الرياض

مريض نفسي يقتل والدته دهسا بالسيارة في الرياض
خاص(صدى):

أقدم مريض نفسي على قتل والدته، دهسا بالسيارة على رماح الرياض، بالقرب من محطة صحاري.
وكشفت مصادر أن الشاب يعاني من مرض نفسي، وأقدم على دهس والدته بالسيارة على طريق رماح بالرياض بالقرب من محطة صحاري، لأسباب غير معلومة حتي الأن.


الوسوم:, , ,

3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 19354 ] نشر منذ 1 ساعة

حلوه ذي اسباب غير معلومة
الا معلومه ونص
مخدرات وقل دين وتهاون ف التربية من الصغر
لكن خلاص لافات الفوت معد ينفع الصوت
الله يرحمها وبس🤔

[ عدد التعليقات: 27 ] نشر منذ 51 دقيقة

الاعتللات النفسية اكثر اصحابها ضحية المخدرات نسأل الله اللطف والسلامة
اللهم ارحمها وارحم امواتنا واموات المسلمين اجمعين

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *