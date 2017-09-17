مريض نفسي يقتل والدته دهسا بالسيارة في الرياض - صحيفة صدى الالكترونية

خاص(صدى):

أقدم مريض نفسي على قتل والدته، دهسا بالسيارة على رماح الرياض، بالقرب من محطة صحاري.

وكشفت مصادر أن الشاب يعاني من مرض نفسي، وأقدم على دهس والدته بالسيارة على طريق رماح بالرياض بالقرب من محطة صحاري، لأسباب غير معلومة حتي الأن.