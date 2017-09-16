مظاهرة في باريس للمطالبة بتدخل المجتمع الدولي لحماية مسلمي الروهينجا - صحيفة صدى الالكترونية

باريس(صدى):

تظاهر مئات الأشخاص في العاصمة الفرنسية ” باريس ” اليوم السبت، مطالبين بتدخل المجتمع الدولي لحماية مسلمي الروهينجا من العنف الذي يتعرضون له في ميانمار.

واحتشد ما بين 600 و700 شخص بساحة ” تروكاديرو ” بباريس -بحسب المنظمين- تلبية لدعوة جمعيات حقوقية، حاملين لافتات مكتوب عليها “توقفوا عن قتل المسلمين في بورما ” .

كما تضمنت اللافتات مطالبة زعيمة المعارضة السابقة أونج سان سوتشي، الحاصلة على نوبل السلام و رئيسة البلاد حاليًا، بالخروج عن صمتها، واصفين جائزتها بأنها نوبل ” المذابح والكراهية ” .

ودعت المسؤولة بمنظمة العفو الدولية نينا والش، والتي شاركت في المظاهرة، إلى استصدار قرار شديد اللهجة من مجلس الأمن يدين العنف ويطلب دخول المراقبين ويطرح إمكانية إعادة النظر في توريد الأسلحة لبورما.