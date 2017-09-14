⁠⁠⁠⁠⁠بالصور.. الأخضر يعلن التعاقد مع الأرجنتيني " باوزا " - صحيفة صدى الالكترونية

نواف السالم(صدى):

أعلن الاتحاد السعودي مساء اليوم الخميس، عن التعاقد مع الأرجنتيني ” ياوزا ” لقيادة المنتخب في مونديال روسيا 2018، بديلاً للهولندي ” مارفيك ” .

يذكر أن ” باوزا ” سبق له تدريب النصر، كما تولى مؤخراً تدريب المنتخب الأرجنتيني والأبيض الإماراتي.

وكانت مفاوضات تجديد التعاقد مع الهولندي ” مارفيك ” قد توقفت بسبب رغبة مسؤولي الاتحاد في تواجد المدرب بصفة مستمرة في المملكة وهو ما قابله الهولندي بالرفض.

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