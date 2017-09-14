بالفيديو.. باوزا يغادر إلي المملكة لتولي تدريب الأخضر - صحيفة صدى الالكترونية

نواف السالم(صدى):

قال المعلق الإمارتي عدنان حمد، أن المدرب الأرجنتينى، إدجاردو باوزا، سيغادر إلي المملكة، لتدريب الأخضر، بدلا من الهولندى بيرت فان مارفيك الذي نجح في قيادة منتخب المملكة إلي مونديال روسيا 2018، جاء ذلك خلال تقديمه برنامج المنصة على قناة دبي.

جدير بالذكر أن مفاوضات اتحاد الكرة مع مارفيك، تعثرت بسبب رغبة مسؤولو الاتحاد في تواجد المدرب داخل المملكة لمتابعة مباريات الدوري المحلي من أجل مشاركة فعالة في كأس العالم، وهو ما رفضه المدرب .

وكان باوزا تولي مسؤولية تدريب النصر السعودي في 2009 قبل أن يرحل بعدها، ويتولى الآن مسؤولية تدريب المنتخب الإماراتي الذي فشل في الوصول لكأس العالم وترك البطاقة المتبقية للأخضر.