طبيب ينسى " فوطة " داخل بطن مريضة في مصر - صحيفة صدى الالكترونية

القاهرة(صدى):

حررت سيدة بلاغا ضد مستشفى بمحافظة الدقهلية في مصر، واتهمت طبيبا بنسيان ” فوطة ” داخل بطنها، أثناء قيامها بإجراء عملية ” الزائدة الدودية ” بالمستشفى.

وأكدت السيدة في المحضر، قيامها بإجراء عملية ” زائدة دودية ” منذ 10 أيام داخل المستشفى، وبعد ذلك تضاعفت الآلام داخل معدتها اتجهت إلى طبيب، وقامت بعمل إشاعات مقطعية على بطنها، وتبين وجود جسم غريب بداخلها.

وأضافت السيدة، أنها بعد الفحص الدقيق تبين أن الطبيب الذي أجرى لها الجراحة في مستشفى طلخا ترك ” فوطته ” في بطنها، حيث قامت بإجراء عملية جراحية عاجلة لاستخراج ” الفوطة ” بمستشفى خاص بمدينة شربين.