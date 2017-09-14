طبيب ينسى " فوطة " داخل بطن مريضة في مصر - صحيفة صدى الالكترونية

طبيب ينسى ” فوطة ” داخل بطن مريضة في مصر
حررت سيدة بلاغا ضد مستشفى بمحافظة الدقهلية في مصر، واتهمت طبيبا بنسيان ” فوطة ” داخل بطنها، أثناء قيامها بإجراء عملية ” الزائدة الدودية ” بالمستشفى.
وأكدت السيدة في المحضر، قيامها بإجراء عملية ” زائدة دودية ” منذ 10 أيام داخل المستشفى، وبعد ذلك تضاعفت الآلام داخل معدتها اتجهت إلى طبيب، وقامت بعمل إشاعات مقطعية على بطنها، وتبين وجود جسم غريب بداخلها.
وأضافت السيدة، أنها بعد الفحص الدقيق تبين أن الطبيب الذي أجرى لها الجراحة في مستشفى طلخا ترك ” فوطته ” في بطنها، حيث قامت بإجراء عملية جراحية عاجلة لاستخراج ” الفوطة ” بمستشفى خاص بمدينة شربين.
↩ابو تركي[ عدد التعليقات: 2433 ] نشر منذ 41 دقيقة
😂😂 سباك مهو طبيب
اخصائي فاضي[ عدد التعليقات: 8779 ] نشر منذ 37 دقيقة
لاحول ولاقوه الا بالله
الله يشفي المسكينه
اكيد ضاغط عمره هالطبيب بالدوام والعمليات ؟ بس اللي يقهر وين المشاركين معه بالعمليه كيف ما انتبهوواا