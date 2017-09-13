بالفيديو.. خطف عامل بالقوة - صحيفة صدى الالكترونية

نشر : منذ 10 ساعات 2٬900 6 حوادث بالفيديو.. خطف عامل بالقوة طلال الغامدي(صدى): وثقت إحدى كاميرات المراقبة ، عملية خطف عامل ببإحدى محطات الوقود بالقوة. وأظهر الفيديو أحد الأشخاص ينزل من سيارة صديقه ويحاول خديعة العامل، إلى أن دقعه بالقوة داخل السيارة ليتمكن صديفه من الفرار مسرعا دون أن يلاحقهم أحد. الوسوم:القوة, الوقود, خطف, عامل, محطات
القرني[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 19137 ] نشر منذ 10 ساعات
ناس حقيرة بيشلحون دراهمه وينطلون به على الخط
بس بيجيبونهم واتمنى يجيبون حتى ابوتهم ويجلدون الأب بالأول لأن هذي تربيتة الخايسه🤔
مغرد[ عدد التعليقات: 570 ] نشر منذ 9 ساعات
تربية اولاد شوارع والله مصيبه خطف عينى عينك لازم تدخل وراة الداخليه وبقوه
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 764 ] نشر منذ 9 ساعات
عادي بيجيبوهم والنيابة العامة بترفع عليهم قضية
تشكيل عصابة لأنهم إثنين لو ثلاثة كان عصابة
وترفع عليهم قضية سلب
ويمسطهم الشيخ من ست لعشر سنين
ونظامآ السلب من القضايا الكبيرة التي لا تدرج في اي عفو ملكي
يعني حوالي عقد من عمرهم بيروح خلف القضبان
يستاهلون عشان طفسة ست او سبع مائة ريال
مغرد[ عدد التعليقات: 570 ] نشر منذ 6 ساعات
hالمفروض الى ما يعرف يربى اولاده لا يخلف
المستشار[ عدد التعليقات: 157 ] نشر منذ 5 ساعات
العمال معهم فلوس المحطه كثيره ذولا حوش شالوه ياخذون الفلوس ويتزلوه لكن شكله مو ضعيف كيف قدر المعصلك يدفه ليه ماقاوم
القرني[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 19137 ] نشر منذ 22 دقيقة
مفروض يكون فكل محطه مكتب داخلي يحطون الفلوس والصرف فيه
ويعطى كل عامل500ريال كعهده تكون صرف
لكن العمال يجيك معبي جيوبه دراهم ولا جاء بيرجع لك الباقي طلع الدراهم كلها
قدام العميل
فهم سبب نفوسهم.