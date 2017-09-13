بالفيديو.. خطف عامل بالقوة - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

وثقت إحدى كاميرات المراقبة ، عملية خطف عامل ببإحدى محطات الوقود بالقوة.

وأظهر الفيديو أحد الأشخاص ينزل من سيارة صديقه ويحاول خديعة العامل، إلى أن دقعه بالقوة داخل السيارة ليتمكن صديفه من الفرار مسرعا دون أن يلاحقهم أحد.