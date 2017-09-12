⁠⁠⁠⁠⁠رفض استئناف ليفربول على إيقاف السنغالي ماني ثلاث مباريات - صحيفة صدى الالكترونية

ماجد محمد(صدى):

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، أن جناح نادي ليفربول ساديو ماني، سينفذ قرار الإيقاف لثلاث مباريات بسبب الطرد الذي حصل عليه خلال لقاء مانشستر سيتي وذلك بعد رفض ادعائه بأن العقوبة مبالغ بها، حسبما ذكرت شبكة ” توك سبورت ” الإنجليزية.

وكان ماني قد حصل على بطاقة حمراء مباشرة في الدقيقة 37 إثر هجمة سريعة لليفربول وتمريره طولية كان اللاعب السنغالي في طريقه للانفراد من خلالها، لكنه فوجئ بتقدم حارس السيتي إديرسون مورايس، وارتقى ماني عاليا وحاول اصطياد الكرة بقدمه، ولكن قدمه ارتطمت بقوة برأس الحارس ليوقف الحكم اللعب بعد سقوط الحارس على الأرض.