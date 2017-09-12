 بعد العودة والعمري والقرني .. القبض على المالكي في أبها - صحيفة صدى الالكترونية

  • الثلاثاء 12

    سبتمبر

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. بعد العودة والعمري والقرني .. القبض على المالكي في أبها

بعد العودة والعمري والقرني .. القبض على المالكي في أبها

بعد العودة والعمري والقرني .. القبض على المالكي في أبها
نايف السالم(صدى):

تداول رواد ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، أنباء لم يؤكدها أي مصدر رسمي عن القبض على حسن المالكي الا أن ابنه العباس قال في تغريدة عبر حسابه على تويتر أن والده قبض عليه في أبها.

وفيما ربط بعض نشطاء تويتر بين أنباء القبض على المالكي وبين الأزمة القطرية وأشار آخرون إلى دور مشبوه لمستشار تميم الإسرائيلي عزمي بشارة الذي يحرك الأبواق المأجورة.

ووصف متابع الخبر بأنه مفرح، وقال آخر كتب تحت اسم فؤاد الأحمري: المخطىء سيأخذ جزاءه ونحن في مملكة العدل والعزم والحزم .. واحتفى حساب بعنوان ” الحقيقة دون مجاملة ” قائلًا: أبركها من ساعة هذا ما يثلج صدري وصدور المؤمنين.

وكانت أنباء قد ترددت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن السلطات المعنية قامت بضبط كل من سلمان العودة وعلي العمري وعوض القرني، بعد تغريدة بشأن أزمة قطر أثارت ردودا غاضبة في المملكة.

إقرأ أيضا :

القبض على العودة والعمري والقرني


الوسوم:, , , , ,

19 تعليق

[ عدد التعليقات: 160 ] نشر منذ 3 ساعات

يا الله عسى في تالي الأيام خيرة .. حفظ الله بلادنا وولاة أمرنا ورجال أمننا وشعبنا .

[ عدد التعليقات: 747 ] نشر منذ 2 ساعتين

الحمد لله
ناعقين اخر زمن الحبس اولى بهم واريح لنا منهم

[ عدد التعليقات: 2387 ] نشر منذ 2 ساعتين

هذا المترفض مطية المجوس
يطعن في امها ت المؤمنين واصحاب رسول الله
ويمجد الخميني

[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 2 ساعتين

هذا يكفر الصحابة ويطعن في امنا عائشة فماذا بقي من الكفر؟ وهو بذلك يعترض على القرآن الذي يقول (النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ ۖ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ ۗ) يعني كأنه يكذب ويطعن بالقرآن وهو يجاهر بذلك بدون خوف !!!!

[ عدد التعليقات: 112 ] نشر منذ 1 ساعة

يستحقون

[ عدد التعليقات: 279 ] نشر منذ 1 ساعة

اللهم احفظ بلادنا

[ عدد التعليقات: 216 ] نشر منذ 1 ساعة

الله يصلح الاحوال

[ عدد التعليقات: 216 ] نشر منذ 1 ساعة

الله المستعان

[ عدد التعليقات: 1423 ] نشر منذ 60 دقيقة

هذا المخلوق … من … الناس وفيه حقد على أهل السنة عجيب …..

[ عدد التعليقات: 216 ] نشر منذ 59 دقيقة

يستاهلون لانهم اساءو لدين الاسلام

[ عدد التعليقات: 159 ] نشر منذ 57 دقيقة

من السياسة
عدم التدخل في شؤون
المرأة والسياسة

[ عدد التعليقات: 51 ] نشر منذ 48 دقيقة

ابركها من ساعة
حفظ الله القيادة الحكيمة والشعب السعودي النبيل

[ عدد التعليقات: 470 ] نشر منذ 43 دقيقة

اخيرا

[ عدد التعليقات: 5132 ] نشر منذ 32 دقيقة

هذا على مذهب الاثنى عشرية مجرم خبيث وله دور في نشر التشيع الايراني في أقاربه وعميل إيراني كبير مثله مثل الحوثي عدو لدود لاهل السنة والجماعة ورموزهم بداية من الاعتداء على عرض رسول الله محمد صل الله عليه وسلم وصحابته الكرام واستمر إجرامه الى ان وصل بلادنا وشعبنا وحكومتنا ال سعود حفظهم الله جميعا ورد كيد عدوهم الى نحره

[ عدد التعليقات: 544 ] نشر منذ 20 دقيقة

دايم تستضيفه قناة المنار اصلا جما عته تبرئوا منه شيعى خبيث

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *