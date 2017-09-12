بعد العودة والعمري والقرني .. القبض على المالكي في أبها - صحيفة صدى الالكترونية

بعد العودة والعمري والقرني .. القبض على المالكي في أبها
تداول رواد ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، أنباء لم يؤكدها أي مصدر رسمي عن القبض على حسن المالكي الا أن ابنه العباس قال في تغريدة عبر حسابه على تويتر أن والده قبض عليه في أبها.
وفيما ربط بعض نشطاء تويتر بين أنباء القبض على المالكي وبين الأزمة القطرية وأشار آخرون إلى دور مشبوه لمستشار تميم الإسرائيلي عزمي بشارة الذي يحرك الأبواق المأجورة.
ووصف متابع الخبر بأنه مفرح، وقال آخر كتب تحت اسم فؤاد الأحمري: المخطىء سيأخذ جزاءه ونحن في مملكة العدل والعزم والحزم .. واحتفى حساب بعنوان ” الحقيقة دون مجاملة ” قائلًا: أبركها من ساعة هذا ما يثلج صدري وصدور المؤمنين.
وكانت أنباء قد ترددت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن السلطات المعنية قامت بضبط كل من سلمان العودة وعلي العمري وعوض القرني، بعد تغريدة بشأن أزمة قطر أثارت ردودا غاضبة في المملكة.
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🇸🇦 myad 🇸🇦[ عدد التعليقات: 160 ] نشر منذ 3 ساعات
يا الله عسى في تالي الأيام خيرة .. حفظ الله بلادنا وولاة أمرنا ورجال أمننا وشعبنا .
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 747 ] نشر منذ 2 ساعتين
الحمد لله
ناعقين اخر زمن الحبس اولى بهم واريح لنا منهم
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 2387 ] نشر منذ 2 ساعتين
هذا المترفض مطية المجوس
يطعن في امها ت المؤمنين واصحاب رسول الله
ويمجد الخميني
تبت يداك[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 2 ساعتين
هذا يكفر الصحابة ويطعن في امنا عائشة فماذا بقي من الكفر؟ وهو بذلك يعترض على القرآن الذي يقول (النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ ۖ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ ۗ) يعني كأنه يكذب ويطعن بالقرآن وهو يجاهر بذلك بدون خوف !!!!
^&^*،،* سهم *،،*^&^[ عدد التعليقات: 998 ] نشر منذ 1 ساعة
يستاهل كل من اساء لدينة ووطنة
ام نايف[ عدد التعليقات: 112 ] نشر منذ 1 ساعة
يستحقون
فاطمة الزهراء[ عدد التعليقات: 112 ] نشر منذ 1 ساعة
الله المستعان
هاجر الفهد[ عدد التعليقات: 279 ] نشر منذ 1 ساعة
اللهم احفظ بلادنا
خلود العنزي[ عدد التعليقات: 279 ] نشر منذ 1 ساعة
الحبس افضل شئ لهم
رغد عبدالعزيز[ عدد التعليقات: 279 ] نشر منذ 1 ساعة
حسبي الله عليهم ريحونا منهم
ام عماد[ عدد التعليقات: 216 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يصلح الاحوال
عنود[ عدد التعليقات: 216 ] نشر منذ 1 ساعة
الله المستعان
كان زمان[ عدد التعليقات: 1423 ] نشر منذ 60 دقيقة
هذا المخلوق … من … الناس وفيه حقد على أهل السنة عجيب …..
Roveen[ عدد التعليقات: 216 ] نشر منذ 59 دقيقة
يستاهلون لانهم اساءو لدين الاسلام
عذآب الرحيل[ عدد التعليقات: 159 ] نشر منذ 57 دقيقة
من السياسة
عدم التدخل في شؤون
المرأة والسياسة
فتى الجنوب[ عدد التعليقات: 51 ] نشر منذ 48 دقيقة
ابركها من ساعة
حفظ الله القيادة الحكيمة والشعب السعودي النبيل
سلطان[ عدد التعليقات: 470 ] نشر منذ 43 دقيقة
اخيرا
الواقع[ عدد التعليقات: 5132 ] نشر منذ 32 دقيقة
هذا على مذهب الاثنى عشرية مجرم خبيث وله دور في نشر التشيع الايراني في أقاربه وعميل إيراني كبير مثله مثل الحوثي عدو لدود لاهل السنة والجماعة ورموزهم بداية من الاعتداء على عرض رسول الله محمد صل الله عليه وسلم وصحابته الكرام واستمر إجرامه الى ان وصل بلادنا وشعبنا وحكومتنا ال سعود حفظهم الله جميعا ورد كيد عدوهم الى نحره
مغرد[ عدد التعليقات: 544 ] نشر منذ 20 دقيقة
دايم تستضيفه قناة المنار اصلا جما عته تبرئوا منه شيعى خبيث