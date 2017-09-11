القبض على العودة والعمري والقرني - صحيفة صدى الالكترونية

القبض على العودة والعمري والقرني
تداولت أنباء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن السلطات المعنية قامت بضبط كل من سلمان العودة وعلي العمري وعوض القرني، بعد تغريدة بشأن أزمة قطر أثارت ردودا غاضبة في المملكة.
ولقى خبر اعتقال العودة والعمري والقرني، ترحيبا كبيرا بين المغردون، عبر إنشاء هشاتاق ” #وسقطت_اقنعة_المندسين “، بعدما وجه له بعض النشطاء والمغردون اتهامات بالتعاطف مع قطر ، حيث أنه غرد بدعاء اعتبره البعض بمثابة فرح بنهاية مقاطعة قطر: ” ربنا لك الحمد لا نحصي ثناءً عليك أنت كما أثنيت على نفسك..اللهم ألف بين قلوبهم لمافيه خير شعوبهم “.
ورد النشطاء على تغريدة العودة بالقول ” أين دعاؤك للوطن من بداية الأزمة، وأنه حتى الحياد غير مقبول في قضايا الوطن “.
القرني[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 18892 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله المستعان🤔
ابو عمار[ عدد التعليقات: 12807 ] نشر منذ 2 ساعتين
معقوله تم الاعتقال بسبب الدعاء
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 3574 ] نشر منذ 2 ساعتين
..❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓..
ابو عمار[ عدد التعليقات: 12807 ] نشر منذ 2 ساعتين
ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
اشفيك كل هذه اسئله والا تعجب 🙂
بسيط123[ عدد التعليقات: 76 ] نشر منذ 1 ساعة
نسأل الله تعالى أن يوحد كلمة المسلمين ويجمعهم على الحق يارب العالمين…آمين,
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 724 ] نشر منذ 51 دقيقة
حيات خرجت من جحورها
المصيبة التي لا يعلمها العودة والعمري والقرني
اننا نعرفهم ونعرف ولائهم للقرداوي
لذلك ارحنا الله منهم وممن هو على شاكلتهم
الوطن لا مساومة علية
لا تقلي حياد وإلا بربسة
ررر[ عدد التعليقات: 6 ] نشر منذ 33 دقيقة
ان شاء مايطلعون اصحاب اللحى الكلاب تفو عليكم .