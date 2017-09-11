القبض على العودة والعمري والقرني - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الناصر(صدى):

تداولت أنباء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن السلطات المعنية قامت بضبط كل من سلمان العودة وعلي العمري وعوض القرني، بعد تغريدة بشأن أزمة قطر أثارت ردودا غاضبة في المملكة.

ولقى خبر اعتقال العودة والعمري والقرني، ترحيبا كبيرا بين المغردون، عبر إنشاء هشاتاق ” #وسقطت_اقنعة_المندسين “، بعدما وجه له بعض النشطاء والمغردون اتهامات بالتعاطف مع قطر ، حيث أنه غرد بدعاء اعتبره البعض بمثابة فرح بنهاية مقاطعة قطر: ” ربنا لك الحمد لا نحصي ثناءً عليك أنت كما أثنيت على نفسك..اللهم ألف بين قلوبهم لمافيه خير شعوبهم “.

ورد النشطاء على تغريدة العودة بالقول ” أين دعاؤك للوطن من بداية الأزمة، وأنه حتى الحياد غير مقبول في قضايا الوطن “.