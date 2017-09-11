ملف الوساطة الخليجية بين مساعي الكويت لحل الأزمة وتراجع قطر - صحيفة صدى الالكترونية

خالد الظفيري(صدى):

كشف مصدر كويتي أن أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح سيسلم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ملف الوساطة مع دولة قطر.

وقال المصدر إن تصريحات أمير الكويت خلال اللقاء مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تم تنسيقها مع قطر قبل أيام وذلك لضمان نجاح مهمة ” ترامب ” والضغط على الجانبين للحل.

وأشار المصدر إلى أنه من الواضح أن أمير الكويت أجرى مباحثات مع القطرين ولكنهم كعادتهم تراجعوا.