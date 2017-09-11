 ترامب يصف إرما بـ" وحش كبير " ويعتزم زيارة فلوريدا - صحيفة صدى الالكترونية

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ترامب يصف إرما بـ” وحش كبير ” ويعتزم زيارة فلوريدا

ترامب يصف إرما بـ” وحش كبير ” ويعتزم زيارة فلوريدا
واشنطن(صدى):

وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إعصار إرما، بأنه ” وحش كبير ” سيكلف الكثير من المال، موضحا أن الحكومة الاتحادية تركز على إنقاذ الأرواح.
وقال لدى عودته إلى البيت الأبيض بعد قضاء عطلة في كامب ديفيد بولاية ماريلاند ” الأخبار السيئة هي أنه وحش كبير بعض الشيء “.
وأثنى ترامب على تعامل الوكالات الاتحادية مع العاصفة، قائلا: ” سوف نذهب إلى فلوريدا قريبا جدا “.

 


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 100 ] نشر منذ 23 دقيقة

إن شاء الله ريح ماهي رياح ..

ومثل إرم ذات العماد ديار قوم عااد

ناااس وسخه مافيه مصيبه على وجه الارض في هالقرن إلا إمريكا خلفها

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