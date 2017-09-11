ترامب يصف إرما بـ" وحش كبير " ويعتزم زيارة فلوريدا - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إعصار إرما، بأنه ” وحش كبير ” سيكلف الكثير من المال، موضحا أن الحكومة الاتحادية تركز على إنقاذ الأرواح.

وقال لدى عودته إلى البيت الأبيض بعد قضاء عطلة في كامب ديفيد بولاية ماريلاند ” الأخبار السيئة هي أنه وحش كبير بعض الشيء “.

وأثنى ترامب على تعامل الوكالات الاتحادية مع العاصفة، قائلا: ” سوف نذهب إلى فلوريدا قريبا جدا “.