 بالفيديو.. مريم حسين تبكي وتتوسل جمهورها بعدم نشر صورة ابنتها - صحيفة صدى الالكترونية

  • السبت 9

    سبتمبر

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بالفيديو.. مريم حسين تبكي وتتوسل جمهورها بعدم نشر صورة ابنتها

بالفيديو.. مريم حسين تبكي وتتوسل جمهورها بعدم نشر صورة ابنتها
أماني الغامدي(صدى):

نشرت الفنانة العراقية، مريم حسين ، فيديو صادم عبر تطبيق اسنتجرام ، وهي تبكي وتتوسل جمهورها بعدم نشر صورة ابنتها الصغيرة التي نشرتها عن طريق الخطأ .

وكانت مريم حسين نشرت صورة لابنتها عن طريق الخطأ عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الاجتماعي ، وبعد فترة، اكتشفت أنّ الصورة التي أرادت أن ترسلها إلي صديقتها فقط، قد أصبحت في متناول جمهورها. فأنزلت فيديو صادماً من بعدها وهي تبكي وتتوسل جمهورها عدم نشر صورة ابنتها، وفي حال قد تم نشرها، طلبت الرجاء بحذفها، وذلك لأنها تعتبر أن نشر الصورة لطفلة في هذا العمر هو بمثابة جريمة.


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9 تعليقات

[ عدد التعليقات: 11003 ] نشر منذ 10 ساعات

عادي طيب
بتكبر البنت وتتغير ملامحها
مو ضاره هالصورة 🙄

[ عدد التعليقات: 1153 ] نشر منذ 3 ساعات

القرني ستكتب شهادتهم ويسألون فبرىء ذمتك من حقوق الآدميين

[ عدد التعليقات: 14298 ] نشر منذ 3 ساعات

ما شفت الا كراعين البنت 😆

[ عدد التعليقات: 17938 ] نشر منذ 3 ساعات

هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه

[ عدد التعليقات: 19153 ] نشر منذ 2 ساعتين

استغفرالله هالادميه مدري ايش تبغى من الدنيا حياتها كذب بكذب وتمثيل من زين بنتك انقلعي بس

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