بالفيديو.. مريم حسين تبكي وتتوسل جمهورها بعدم نشر صورة ابنتها - صحيفة صدى الالكترونية

أماني الغامدي(صدى):

نشرت الفنانة العراقية، مريم حسين ، فيديو صادم عبر تطبيق اسنتجرام ، وهي تبكي وتتوسل جمهورها بعدم نشر صورة ابنتها الصغيرة التي نشرتها عن طريق الخطأ .

وكانت مريم حسين نشرت صورة لابنتها عن طريق الخطأ عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الاجتماعي ، وبعد فترة، اكتشفت أنّ الصورة التي أرادت أن ترسلها إلي صديقتها فقط، قد أصبحت في متناول جمهورها. فأنزلت فيديو صادماً من بعدها وهي تبكي وتتوسل جمهورها عدم نشر صورة ابنتها، وفي حال قد تم نشرها، طلبت الرجاء بحذفها، وذلك لأنها تعتبر أن نشر الصورة لطفلة في هذا العمر هو بمثابة جريمة.