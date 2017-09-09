بالفيديو.. مريم حسين تبكي وتتوسل جمهورها بعدم نشر صورة ابنتها - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. مريم حسين تبكي وتتوسل جمهورها بعدم نشر صورة ابنتها
نشرت الفنانة العراقية، مريم حسين ، فيديو صادم عبر تطبيق اسنتجرام ، وهي تبكي وتتوسل جمهورها بعدم نشر صورة ابنتها الصغيرة التي نشرتها عن طريق الخطأ .
وكانت مريم حسين نشرت صورة لابنتها عن طريق الخطأ عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الاجتماعي ، وبعد فترة، اكتشفت أنّ الصورة التي أرادت أن ترسلها إلي صديقتها فقط، قد أصبحت في متناول جمهورها. فأنزلت فيديو صادماً من بعدها وهي تبكي وتتوسل جمهورها عدم نشر صورة ابنتها، وفي حال قد تم نشرها، طلبت الرجاء بحذفها، وذلك لأنها تعتبر أن نشر الصورة لطفلة في هذا العمر هو بمثابة جريمة.
القرني[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 18805 ] نشر منذ 10 ساعات
سكرانه ترسل بدون شعور🤔
أمــــــــــــل[ عدد التعليقات: 11003 ] نشر منذ 10 ساعات
عادي طيب
بتكبر البنت وتتغير ملامحها
مو ضاره هالصورة 🙄
يالله رضاك والجنه[ عدد التعليقات: 1153 ] نشر منذ 3 ساعات
القرني ستكتب شهادتهم ويسألون فبرىء ذمتك من حقوق الآدميين
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 14298 ] نشر منذ 3 ساعات
ما شفت الا كراعين البنت 😆
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 17938 ] نشر منذ 3 ساعات
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لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 17938 ] نشر منذ 3 ساعات
وليش تبكين طيب
لايكثر[ عدد التعليقات: 19153 ] نشر منذ 2 ساعتين
استغفرالله هالادميه مدري ايش تبغى من الدنيا حياتها كذب بكذب وتمثيل من زين بنتك انقلعي بس
القرني[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 18805 ] نشر منذ 1 ساعة
طيب خلاص
الظاهر كثرت من شرب ماء زمزم🤗
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 14298 ] نشر منذ 1 ساعة
😂😂😂😂