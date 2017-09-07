الجزيرة تنشر شهادة وفاتها وإعلامي قطري يتعجب - صحيفة صدى الالكترونية

الجزيرة تنشر شهادة وفاتها وإعلامي قطري يتعجب
نشرت قناة الجزيرة ، اليوم الخميس، شهادة وفاتها بعد أن نقلت تصريح أمير الكويت بأن قطر رضخت للمطالب الـ13، وأنها مستعدة للجلوس على طاولة الحوار.
ويبدو أن الجزيرة لم تنتبه إلى أن من ضمن المطالب الـ13 هو غلق منبرها الذي يروج للكذب والإرهاب، وهو أحد أهم المطالب الـ13.
ويبدو أن هذه الصدمة بانت بوضوح شديد لتصل إلى الإعلامييبن القطريين أنفسهم، الذين تعجبوا من نقل الجزيرة لهذا التصريح الذي بمثابة شهادة وفاة الجزيرة.
وعلق الإعلامي القطري عبدالله العذبة المري، على التصريح الذي نشرته الجزيرة بقوله ” نقلكم خطأ.
وأكد أمير الكويت، أن قطر مستعدة لتلبية الـ 13 مطلبًا التي قدمتها الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب، مشددًا خلال المؤتمر الصحافي مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في واشنطن أنه ليس في مصلحة قطر أن تبقى خارج سرب دول الخليج.
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 17840 ] نشر منذ 4 ساعات
الله يصلح الحال
طلال600[ عدد التعليقات: 68 ] نشر منذ 3 ساعات
وفاة كل الفتن والمصائب والمشاكل عن المسلمين يارب
عبدالله الناصر/ حـــــــــــــــــــــــــائل[ عدد التعليقات: 72 ] نشر منذ 3 ساعات
امير الكويت يقول عانت الكويت من الآعلام القطري وبالتأكيد يقصد الجزيره ولكنه يقول اخيرآ تم التفاهم مع قطر وحلها وهذا حقيقه نرى الجزيره متسلطه على المملكه والآمارات والبحرين فالكويت وعمان في الأمان هذه الليله الجزيره تعمل لقاء مع معارضين بحرينيين مطلوبين للعداله لذلك فالمقاطعه يجب ان تستمر طويلآ
ابو محمد[ عدد التعليقات: 33724 ] نشر منذ 3 ساعات
خلاص تابوت الجزيره جاهز ,, ماباقي إلا الغطا يدقوا مساميره ,,,
مواطن[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 30 دقيقة
قناة الجزيرة قناة فتنة وتدمير .