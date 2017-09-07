الجزيرة تنشر شهادة وفاتها وإعلامي قطري يتعجب - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الضوي(صدى):

نشرت قناة الجزيرة ، اليوم الخميس، شهادة وفاتها بعد أن نقلت تصريح أمير الكويت بأن قطر رضخت للمطالب الـ13، وأنها مستعدة للجلوس على طاولة الحوار.

ويبدو أن الجزيرة لم تنتبه إلى أن من ضمن المطالب الـ13 هو غلق منبرها الذي يروج للكذب والإرهاب، وهو أحد أهم المطالب الـ13.

ويبدو أن هذه الصدمة بانت بوضوح شديد لتصل إلى الإعلامييبن القطريين أنفسهم، الذين تعجبوا من نقل الجزيرة لهذا التصريح الذي بمثابة شهادة وفاة الجزيرة.

وعلق الإعلامي القطري عبدالله العذبة المري، على التصريح الذي نشرته الجزيرة بقوله ” نقلكم خطأ.

وأكد أمير الكويت، أن قطر مستعدة لتلبية الـ 13 مطلبًا التي قدمتها الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب، مشددًا خلال المؤتمر الصحافي مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في واشنطن أنه ليس في مصلحة قطر أن تبقى خارج سرب دول الخليج.